Las pistas de tenis y fútbol sala de la Ciudad Deportiva Juan Carlos I de Baena estrenan nueva luminaria

Las zonas de actuación

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La nueva iluminaria ya está funcionando en las pistas de tenis y fútbol sala en la Ciudad Deportiva Juan Carlos I de la localidad. Un trabajo que se enmarca dentro del convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, firmado en julio de 2020, por valor de casi 160.000 euros, para realizar intervenciones de mantenimiento y mejora en Baena y Albendín.A través de este convenio se realizaron trabajos en las instalaciones del alumbrado público, así como las empleadas en las instalaciones de la ciudad deportiva Juan Carlos I, y también trabajos de acondicionamiento de jardines y espacios verdes. “Trabajos prácticamente acabados para contrarrestar las deficiencias que tiene la actual instalación eléctrica del Polideportivo con un presupuesto de inversión de 93.294 € para mejorar las obsoletas instalaciones eléctricas”, explica Joaquín Morales, delegado de Deportes, y que fueron adjudicados a la empresa SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. por un importe de 73.775,00 Euros.“La iluminación que presentaba las pistas polideportivas existentes en el polideportivo Municipal Juan Carlos I tenían una antigüedad superior a treinta años, estaban compuestas por columnas de diferentes alturas y proyectores con potencias eléctricas comprendidas entre 400 y 2.000 W”, explica Morales.Estas instalaciones, añade, “estaban desfasadas y en muchas ocasiones resultaban peligrosas”, entre otras cuestiones porque “los proyectores que iluminan las pistas no eran eficientes, consumiendo una potencia eléctrica de hasta de hasta 2.000 w, el nivel de iluminación existente no es el recomendado para la práctica del deporte durante las horas nocturnas y las luminarias actuales (globos), no cumplían con la normativa actual”.Las labores de actuación que se han ejecutado hasta el momento han sido la renovación integral de pistas de tenis y frontón, renovación integral de las dos pistas polideportivas y, por último, la renovación de las luminarias de alumbrado público existentes en el acceso al polideportivo y las existentes en el recinto de las piscinas de verano.La apuesta del Ayuntamiento de Baena va enfocada a que las instalaciones municipales se vayan adaptando progresivamente a la legislación vigente en la materia, “realizando nuevas instalaciones con un alumbrado público eficiente, con luminarias de nuevas tecnologías”, concluye.