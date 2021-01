La declaración de Alfonso Rojano como concejal no adscrito “se resolverá en sentencia” según dicta el juez

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La declaración de Alfonso Rojano como concejal no adscrito “deberá resolverse en sentencia” según ha acordado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cinco de Córdoba. Tras el pleno del pasado 26 de noviembre, celebrado a las 8:30, en el que se declaró a Rojano como concejal no adscrito, al ser expulsado de Iporba, el propio Rojano afirmó en una rueda de prensa que “se estaban vulnerando sus derechos fundamentales” y, por eso, presentó un recurso para que este tema fuera estudiado en un juzgado.El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, resuelve que tras lo ocurrido, "la cuestión tiene relevancia desde el prisma del procedimiento por el que la parte recurrente ha optado" y, por tanto, "deberá resolverse en sentencia si se ha producido o no una limitación injustificada del ejercicio" del "derecho de participación política" de Rojano.A pesar de que el Ayuntamiento ha alegado que “no hay actividad administrativa impugnable” ante lo ocurrido, el juzgado cordobés establece que “no cabe en esta fase anticipada procesal declarar la inadmisibilidad” del recurso de Rojano, que reitera su oposición ante la declaración de concejal no adscrito.