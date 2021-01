El PSOE pide que se convoque un pleno para aprobar la partida del Plan de Solidaridad para poder contratar

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El PSOE de Baena anunciaba a través de sus redes sociales que “si no se prorroga la partida del Plan de Solidaridad no podrán hacerse contrataciones”, por lo que piden que se convoque un pleno para poder “aprobar esas partidas” ya que de otra manera no se podrá contratar porque “estas partidas no son prorrogables al entrar en un nuevo año”.El 2020 terminó sin la aprobación de un presupuesto general municipal para este 2021 y, por lo tanto, el del año anterior queda automáticamente prorrogado. Sin embargo, según indica el portavoz del PSOE, José Andrés, “las partidas en el presupuesto del Plan de Solidaridad corresponden al capítulo 6 de Inversiones y, aunque el presupuesto se prorroga de un año para otro si no se ha aprobado, las partidas de Inversiones y Subvenciones no se prorrogan”.De esta manera, indica que para poder hacer contratos del Plan de Solidaridad se deben aprobar esas partidas en el pleno de la corporación, y apunta, “todos los años, cuando no se ha aprobado el presupuesto con anterioridad se ha hecho de este modo”.