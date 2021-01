El primer pleno del año aprueba por unanimidad la prórroga del Plan de Solidaridad y de Empleo Verde

Ayuda a domicilio

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El pleno del mes de enero aprobó por unanimidad la prórroga del Plan de Solidaridad, “un instrumento muy importante para la generación de empleo en Baena y Albendín”, tal y como especificó la alcaldesa del Ayuntamiento, Cristina Piernagorda. Esta partida tuvo que ser prorrogada del año 2020, para poder seguir haciendo contrataciones, porque aún no se ha aprobado el presupuesto de 2021.Las cantidades que se prorrogan son 100.000 euros para el Plan de Mejora de Empleo y 148.400 euros para el Plan de Empleo Verde. La concejal de IU, Vanessa Aguilera, explicó que “persigue paliar las dificultades económicas que padecen las familias para que tengan una fuente de ingresos y puedan satisfacer su necesidades básicas”.Este plan se divide en dos ramas, la general (trabajadores de limpieza y peones) y los trabajadores del régimen agrícola, que es el plan de Empleo Verde, propuesta del grupo municipal Izquierda Unida, con fines también medioambientales.Por su parte, el portavoz del PSOE, José Andrés Malagón, puntualizó que “no debería haberse retrasado un mes la prórroga de esta partida, hemos pasado un mes sin poder contratar a nadie”. Según opinó el socialista, debería haberse convocado un pleno extraordinario en la primera semana de enero para haberlo prorrogado antes. “Se precipitó para anunciar que tenían los listados del mes de enero pero no para convocar el pleno que permitiera habilitar las partidas”.Además, añadió que hay una “línea roja” puesta sobre la mesa. “No vamos a permitir que se desmantele el Plan de solidaridad tal y como parece ser que se quiere hacer según el borrador del presupuesto que tenemos ahora sobre la mesa”. Ante esto, la alcaldesa aclaró que “no es cierto que vayamos a eliminar las partidas del Plan de Solidaridad en el presupuesto del 2021”. Y matizó que, “las cantidades que corresponden al Plan se han metido en la partida de personal del borrador del presupuesto, una propuesta hecha desde Intervención”. Pero ha recordado que aún están en fase de negociación y que estudiarán las propuestas que reciban de la oposición.Sobre la Ayuda a Domicilio David Bazuelo, portavoz de IU, reiteró que, “nuestra queja está en que estas facturas tienen que venir a reconocimiento y sino no se aprueban, y son ustedes los que tienen la potestad para convocar plenos”. Y señaló dirigiéndose a la alcaldesa, “le hemos dicho que traigan a pleno estas facturas y que las aprobaremos como nos comprometimos”.Por su parte, Malagón remarcó que “hemos sido la oposición los que hemos agilizado los pasos para que cobren las trabajadoras, aprobando los reconocimientos extrajudiciales”. Este reconocimiento extrajudicial fue aprobado por todos los concejales de la corporación, y con la abstención de Alfonso Rojano y Luis Moreno.