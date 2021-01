El IPBS aprueba su Programa de Ayuda a Domicilio para este año con un presupuesto de 44,8 millones de euros

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), dependiente de la Diputación de Córdoba, ha aprobado el Programa Provincial de Ayuda a Domicilio para el año 2021, con el que de la mano de los ayuntamientos y los Servicios Sociales Comunitarios da respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia de los municipios con menos de 20.000 habitantes. El programa cuenta con un presupuesto inicial de 44.883.862,75 euros y contempla ya la actualización del precio/hora hasta los 14,6 euros anunciada por la Junta.Para el ejercicio de 2021, el programa mantiene sus diferentes modalidades de prestación para dar una respuesta acorde a las necesidades de la población dependiente. En concreto, contempla la Ayuda a Domicilio de Dependencia para personas que tienen reconocida la situación de dependencia por parte de la Junta de Andalucía.Asimismo, el IPBS mantiene una segunda modalidad dirigida a las personas a las que les haya sido prescrito este servicio por parte de los Servicios Sociales Comunitarios pero no tengan reconocida la situación de dependencia o no les correspondan prestaciones. Con respecto a esta última prestación, el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, ha explicado que “está en extinción dado que va desapareciendo conforme las personas acceden al Sistema de Dependencia”.Además, el programa contempla una modalidad de Ayuda a Domicilio de Urgencia para situaciones sobrevenidas que supongan la pérdida de capacidad funcional y, por tanto, una merma en la autonomía de las personas usuarias en el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria. Se trata, según el presidente del IPBS, de “una prestación que ha demostrado ser muy útil y que ayuda mucho a las familias ante posibles contratiempos, de ahí que sea muy demandada”.Por su parte, y para seguir dando respuesta a la situación generada por la pandemia del covid-19, el programa recoge dos modalidades de Ayuda a Domicilio específicas que ya se pusieron en marcha en 2020. Sánchez ha recordado que “éstas resultaron muy útiles para evitar situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el confinamiento por cuarentena”.La primera de estas modalidades amparará las situaciones de necesidad más graves provocadas por la adopción de medidas extraordinarias contra el covid-19, como el confinamiento por contagio o cuarentena de personas con escaso o nulo apoyo familiar y social o de personas usuarias de las Unidades de Estancia Diurna y otros recursos residenciales que se vieran obligados a cerrar.La segunda modalidad contempla el apoyo a hogares en situación de aislamiento para la realización de actividades básicas que no conlleven contacto personal o entrada a domicilios, como la adquisición y transporte de medicinas o productos de higiene y alimentación, o la retirada de residuos domésticos.