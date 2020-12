Los presupuestos generales del 2020 vuelven al debate plenario por una moción presentada por PSOE e IU

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

En el pleno de ayer también se habló de presupuesto. La oposición aprobó una moción que debatía sobre el presupuesto general del 2020, concretamente y según especificaba el texto, sobre la “necesidad de limitar el gasto en determinadas partidas presupuestarias con la finalidad de que tras la necesaria negociación presupuestaria se puedan planificar acciones que redunden en la generación de empleo en nuestro municipio y la reactivación de la actividad económica”.La propuesta de acuerdo establecía “declarar la partida, 920 22604 no disponible”, es decir, aquella de 35.000 euros que se aprobó para la asesoría externa. Luis Moreno, concejal de Iporba, declaró que “en este Ayuntamiento ha habido asesorías externas siempre”. Y expresó el “terror que se tiene a la transparencia y a la información. Miedo a que la asesoría externa llegue a unas conclusiones que saquen a la luz asuntos que han permanecido encerrados muchos años”.Para Moreno, “se pone en tela de juicio la partida por dos informes, que tienen en mi opinión, un contenido especulativo y que no son en absoluto invalidantes, ni pueden ser la orientación jurídica de un presupuesto que se aprobó en su día” y terminó diciendo que es una “estupidez pensar que ese dinero es para los abogados de Luis Moreno”.Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Vidal, explicó que la partida no les parece conveniente “por diversos motivos, pero principalmente porque tiene informes en contra de Secretaría e Intervención que son los garantes de la legalidad”. Por eso, instó al equipo de gobierno a que investiguen de acuerdo a la Ley y usando los medios de los que dispone este Ayuntamiento.La alcaldesa, Cristina Piernagorda, reprochó la manera de presentar esta moción, enterándose el equipo de gobierno apenas unos minutos antes de que diera comienzo el pleno, “esta no era la forma de presentarla” y tildó esta actuación de “mala política y con mala intención, para dañar y para que no tengamos tiempo de asesorarnos”. Piernagorda concluyó diciendo “aprobarán la moción porque tienen mayoría absoluta, pero no se hace así”.Jesús Rojano, portavoz del PSOE, recordó que en 2011, cuando los socialistas estaban en minoría, “el PP e IU se pusieron de acuerdo para acordar no incluir la partida de contratación de asesores externos y sólo se mantuvo uno”. Añadió que el Ayuntamiento contrata una asesoría externa cuando un departamento se ve desbordado y la solicita, “pero no se ha dado ese caso”.