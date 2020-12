El Colegio SAFA y SAFA Milagorsa de Baena donan más de 40 juguetes a la campaña de Cruz Roja Juventud

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La asamblea local de Cruz Roja Baena ha llevado a cabo una recogida de juguetes dentro de la campaña “Con tu ayuda, tienen mucho que aprender” que promueve Cruz Roja Juventud y con la que se ha querido involucrar a la ciudadanía para que todos los niños y niñas puedan tener un juguete nuevo, no bélico y no sexista.Esta recogida se ha llevado a cabo en los colegios SAFA Baena y SAFA Milagrosa y con la colaboración de profesores, padres y alumnos del centro se ha conseguido recoger en torno a 40 juguetes nuevos que se clasificarán por edad y tipología y posteriormente, se procederá a la entrega a las familias/tutores/as. Se han recogido también otros de segunda mano para su reciclado.Desde Cruz Roja Española se analizó a nivel nacional y de manera específica la vulnerabilidad social de los niños y niñas atendidos por la organización, presentando datos como que el 8% de de estos indican no tener Juguetes, el 46% no tienen videoconsola y el 12% no dispone de libros o cuentos.La crisis sanitaria y socioeconómica que estamos atravesando durante este año 2020, está suponiendo que muchas familias estén en la situación más vulnerable desde la pasada crisis del año 2009, esto hace que muchos niños y niñas, vean reducido su tiempo de juego y de compartir tiempo con amigos y amigas, con lo que todo eso conlleva para su desarrollo.Desde Cruz Roja, ponemos en valor el juego y el juguete, para que a pesar de la crisis actual, todos los niños y niñas puedan acceder a juguetes. Con este proyecto se pretende promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar; y dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable.