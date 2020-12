Izquierda Unida cree que el espectáculo del 26 N fue “una estrategia política premeditada y organizada”

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

El grupo municipal de Izquierda Unida de Baena reitera, en un comunicado de prensa, la “ruptura de relaciones con el actual equipo de gobierno” por todo lo acontecido desde el pasado jueves, día del pleno de la moción de censura. Desde aquel momento, en el que se acusó a una de las concejalas de la formación de haber acudido con covid-19, a pesar de que reiteran que no, subrayan que “no han recibido comunicación alguna por parte de la señora alcaldesa ni del equipo de gobierno, ya no para disculparse por su manera de proceder o los daños causados a nuestra compañera o su familia, sino tampoco para preocuparse por cómo se encuentra”.Ya anunciaron en el pleno de ayer lunes, antes de abandonar la sala, que Vanessa Aguilera se encontraba de baja por toda la presión sufrida y todo ello, según parece, sin motivo que lo justifique porque reiteran que “que nuestra compañera contaba con los oportunos informes médicos que la habilitaban para poder acudir a ambos plenos, informes que fueron revisados por los funcionarios municipales oportunos, que tuvieron por tanto que permitir la presencia de nuestra concejala”.No obstante, explican que ese pleno podía haber sido perfectamente telemático y señalan que fue la propia alcaldesa la que se negó a convocar sesiones telemáticas, “lo cual era su competencia, tal y como indicaba el informe de la secretaría general, a no ser que se buscase montar el espectáculo organizado y llevado a cabo por ella misma”.Desde Izquierda Unida piensan que “todo formó parte de una estrategia política premeditada y organizada” ya que señalan que “en ningún momento la señora alcaldesa se puso en contacto con nuestra concejala o nuestro portavoz para que pudieran aclararle las dudas que pudiese tener”. Añaden que “no hubiesen tenido reparo alguno en mostrar toda la documentación necesaria si la hubieran solicitado” por lo que están convencidos de que “lo que buscaban era un escándalo y no un justificante médico”.Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado en el día de hoy que la alcaldesa de Baena hiciera públicos en el día de ayer datos sobre la salud de una concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena, que les habían sido facilitados por la Delegación Provincial de Salud, "con fines partidistas";. Nieto, que ha tildado de "gravísimo"; que el PP de Baena accediera a estos datos a través de sus redes institucionales, para después hacerlos públicos e intentar beneficiarse de los mismos en pleno debate sobre una moción de censura, ha exigido al Consejero de Salud, Jesús Aguirre, el cese inmediato de los responsables de facilitar dicha información.