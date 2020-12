IU y PSOE unidos en defensa de la concejal acusada de acudir siendo positiva por covid al pleno de la moción

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El pleno ordinario de ayer lunes significó el reencuentro de los concejales tras el tenso momento vivido el pasado jueves, durante los plenos extraordinario y el de moción de censura. A este pleno faltó la concejal de IU acusada de haber acudido el día 26 de noviembre con covid-19, por eso, las palabras tanto de IU como del PSOE fueron para apoyarla y defenderla.David Bazuelo, portavoz de Izquierda Unida, abrió el turno de palabra diciendo "el otro día se sobrepasaron todos los limites éticos y morales en este salón de plenos. Eso ha tenido unas consecuencias personales, familiares y profesionales que han hecho que nuestra compañera Vanessa Aguilera hoy no esté en este pleno porque se encuentra de baja por toda la presión a la que ha sido sometida”.En este sentido, agradecía el apoyo de algunos miembros de la corporación a la vez que recriminaba que “no haya habido una comunicación oficial por parte del equipo de gobierno y entendemos que eso no puede ser así”. Diciendo que no podía aparentar normalidad “cuando no existe en el día de hoy, el grupo municipal de IU en respuesta a lo que se ha hecho contra nosotros y en solidaridad a nuestra compañera vamos a abandonar el salón de plenos".La alcaldesa no estaba de acuerdo con estas palabras y defendía su posición al informar a la policía, “como autoridad sanitaria lo único que hice fue cumplir con mi obligación”. Y añadió, que “yo como alcaldesa me sentí ofendida y el pueblo de Baena también por los comportamientos irresponsables de algunas personas”.José Andrés, García Malagón, portavoz del PSOE, indicaba que “se sobrepasaron y se siguen sobrepasando los límites” y pedía que se defendiera a la concejal que, según apuntó, “acudió con un informe de alta médica que se reforzó con un informe de la policía”. Aludió al daño que se le estaba causando y al hecho de que “nadie haya querido parar el fuego que prendieron el otro día”.Por último, Moreno indicó que “los tiempos que vienen van a ser muy complicados” aunque se mostró convencido de que “no habrá más mociones de censura, y no porque les falten ganas”. Cerró su intervención advirtiéndole a la alcaldesa que “tendrán que afrontar un gobierno en minoría” y subrayó un “sálvese quien pueda”.