IU aventura que 20 de los 30 millones pedidos para proyectos “se han evaporado” por falta de adecuación

Proyectos de IU

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El grupo municipal de Izquierda Unida ofrecía ayer una rueda de prensa donde reconocían estar “atónitos” ante el anuncio del equipo de gobierno de las subvenciones por algo más de 30 millones de euros al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comunidad Europea. Explican que viendo las líneas estratégicas, “no tienen cabida los proyectos puntuales y aislados como los que ha presentado el Ayuntamiento de Baena”. Por eso, David Bazuelo, se atrevía a aventurar que “más de 20 de los 30 millones, de los que se anunciaban, ya se han evaporado”.Desde IU explican que este plan de recuperación “se vertebra en 4 ejes que son la transformación ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y la eliminación de la brecha de género y que además se ejecutaran bajo la visión global de la comarca”. Sin embargo, opinan que los proyectos anunciados por la alcaldesa y el primer teniente de alcalde “no se enmarcan dentro de los ejes transformadores ni tienen en cuenta una visión global de la comarca ni de la provincia”.Por eso, acusan al equipo de gobierno de “una falta total de proyecto para Baena, denotan falta de ambición y por supuesto falta de planificación”. Desde la agrupación municipal insisten en que les han dicho tanto a PP como Cs que “aprovechen las oportunidades, sean innovares, pero nada, siempre se apuesta por los mismos proyectos, sean o no subvencionables y al final lo que termina pasando es que se pierde dinero y la capacidad de inversión”.Desde IU también lamentan que el equipo de gobierno se limite a informar a la oposición pero que no cuente con ella para que colabore. Por eso, demostrando que también tienen ideas que aportar, expusieron brevemente algunos proyectos “que pueden tener cabida en estos fondos de reconstrucción europeos”.Por una parte, en materia de agroalimentación, proponen apostar por las cooperativas, la digitalización y la sostenibilidad, así como por las huertas y los productos ecológicos y de cercanía. En lo que compete al transporte público, proponen la modernización de vehículos municipales con puntos de recarga. La reducción de la huella de carbono, que permitiría un ahorro mensual; la modernización de la Administración pública, apostar por un turismo sostenible y estable y una educación de formación profesional “que haga énfasis en la inclusión y que pueda ser impartida en los municipios”.El concejal David Bazuelo apuntaba que “el equipo de gobierno prefirió pasado a futuro y eso se ha notado en sus propuestas, que pueden ser todo lo necesarias que queramos para Baena, pero que no van a obtener financiación”.