Mª Luisa Ceballos (Partido Popular) lamenta el perjuicio que la moción pudiera traer a los vecinos de Baena

Denunciarán el posible caso de transfuguismo

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

La secretaria general del PP de Córdoba Mª Luisa Ceballos, ha lamentado esta mañana en Baena que, “la moción de censura que se ha presentado en el Ayuntamiento de Baena solo obedece a la ambición del PSOE y a intereses personales, y por desgracia la pagarán los vecinos de Baena”. Esas han sido sus primeras palabras durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede del PP de Baena, donde ha comparecido junto a la alcaldesa de la localidad, Cristina Piernagorda, y el alcalde de Cañete de las Torres y portavoz adjunto del PP en la Diputación provincial, Félix Romero.“Es una triste noticia para Baena que en plena pandemia del covid-19, cuando más está golpeando la segunda oleada de contagios, el PSOE no tenga otra cosa que presentar una moción de censura que solo busca satisfacer los intereses personales de algunos”, y añadía, “esto va en línea con la forma de actuar que ha venido desarrollando el PSOE en Baena desde las elecciones municipales de 2019, solo poniendo palos en las ruedas e intentando boicotear la acción de gobierno”.Por su parte Félix Romero, ha lamentado que “cuando todos deberíamos estar arrimando el hombro, en Baena un grupo de concejales se dedican a diseñar estrategias maquiavélicas, porque esto está trazado desde el día siguiente en que Cristina Piernagorda y su equipo toman posesión como equipo de gobierno municipal”.También la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha lamentado que esto suceda en el peor momento “cuando todos estamos luchando contra la pandemia; vemos que el PSOE, una vez más, se mueve solo por intereses personales”. Esto es lo peor que le puede pasar a Baena en estos momentos, afirmaba Piernagorda.Desde el primer momento en el Partido Popular de Córdoba ha anunciado que iba a ser contundentes ante situaciones que puedan caer en un posible caso de transfuguismo, comentaba Ceballos, “porque es lo que peor que le podemos hacer a los ciudadanos”. Este caso ya está siendo estudiando por los compañeros del Congreso de los Diputados, con asesoramiento jurídico para poner la correspondiente denuncia contra la persona que cae en ese supuesto caso de transfuguismo, que es miembro de Iporba, partido que no apoya esta moción de censura.“Diga lo que diga el PSOE, seguiremos incidiendo en esta cuestión, porque el PP siempre ha mantenido que nadie puede llegar al gobierno de la mano de un tránsfuga”, mantiene Ceballos.Además, la secretaria general de los populares de Córdoba ha lamentado el perjuicio que esto tendrá para los vecinos de Baena, “el gobierno municipal caerá en manos de un tripartito sin ningún tipo de relación entre ellos; IU va a apoyar al Grupo Socialista completamente descoyuntado, con un candidato a alcalde que ni siquiera es una de las personas que se enfrentaron en las últimas elecciones municipales”. “Están engañando a los vecinos de Baena que tienen derecho a elegir a su alcalde, y el día 26 de noviembre tendrán a un alcalde que no se ha debatido en las urnas”, afirma.Por eso, Ceballos ha animado a los vecinos Baena a manifestar públicamente su rechazo a lo que está ocurriendo, y ha puesto como ejemplo la moción de censura que ella misma sufrió al frente de la Alcaldía de Priego de Córdoba. “Los vecinos hablarán en las urnas”, ha concluido.