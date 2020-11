Los comercios que tienen que cerrar en Baena a partir de las 18:00 y aquellos destinados a labores esenciales

Preguntas frecuentes

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Hoy, desde hace ya una hora, todos los establecimientos que no se considera que desarrollen una labor esencial están cerrados en Baena. Entre otros negocios que tendrán que cerrar a las 18:00, hasta que no se diga lo contrario, están los bares y restaurantes que no repartan comida, peluquerías, estancos, tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de juguetes o clínicas de cuidado estético, entre otras.Sin embargo, aquellos establecimientos considerados esenciales podrán continuar con su actividad en horario normal. En este grupo se contemplan a las gasolineras, despachos de abogados, consultorías, notarías, comedores sociales, servicios de urgencias, centros de investigación, clínicas veterinarias, alquiler de vehículos y las ITV, entre otros.Por otra parte, la práctica del deporte federado sí estará permitida de 18:00 a 22:00 horas, rigiéndose por sus protocolos respectivos, en espacios deportivos cubiertos y al aire libre en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta.Los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre para el deporte no federado, también podrán continuar más allá de las 18:00, siempre que no se trate de deportes de contacto y para deportistas desde los 16 años.¿Qué profesionales pueden continuar su actividad a partir de las 18:00? Un taller de carpintería, un taller mecánico, un constructor, un conductor de transporte de mercancías.Mientras que deberán cortar su actividad a las 18:00: Un agente inmobiliario que tiene que mostrar una casa a partir de esa hora, un peluquero, un bar con buffet, una tienda de multiproductos o un gimnasio.