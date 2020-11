La socialista Rosa María Unquiles ha tomado hoy posesión de su acta como concejal del Ayuntamiento

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Este mediodía se ha celebrado un pleno extraordinario telemático en el Ayuntamiento de Baena donde tomaba posesión de su acta de concejal la socialista Rosa María Unquiles, quien ocupa el cargo tras la renuncia de Lola Ruiz Arrebola. Todos los portavoces de los grupos le han dado la bienvenida y la alcaldesa ha añadido, “estamos a su disposición para lo que necesite. Es un orgullo ser concejal en tu pueblo y usted va a tener ese privilegio de poder ayudar y servir a los vecinos y estoy convencida de que va a aportar cosas buenas a Baena y Albendín”.Aunque la toma de posesión se iba a hacer en el pleno ordinario del mes de noviembre un asunto urgente obligaba a convocar este pleno extraordinario y ya se aprovechaban para formalizar su entrada en el Ayuntamiento. Sin embargo, el motivo de urgencia era explicado por Cristina Piernagorda, ante la oposición del portavoz de Iporba, Luis Moreno, quien aseguraba “no existe justificación de emergencia”.La alcaldesa explicaba que la urgencia era tal, “porque hoy mismo hay que presentar a Diputación un certificado, si se aprueba el acuerdo plenario, de la modificación presupuestaria para que no perdamos una subvención, para la reforma y consolidación de la Casa del Panadero de Torreparedones, que nos ha aprobado Diputación de manera provisional. Si hoy no hacemos esto, mañana en la Comisión de valoración nos denegaría una subvención que asciende a más de 39.000 euros”.De esta manera, justificaba la premura de un pleno convocado ayer por la tarde “creemos que es importantísimo celebrar este pleno para que no perdamos esta oportunidad, porque desde Diputación nos dijeron que no había otra manera de proceder para subsanar este asunto”. Sin embargo, tal y como matizaba David Bazuelo (IU) “sólo nos conceden el 80% del total de la subvención y el Ayuntamiento tendrá que aportar más de 23.000 euros de Torreparedones para la Casa del Panadero, un dinero que se retirará de la partida destinada a formación”.Por otro lado, también se ha aprobado una modificación de crédito para conceder a Baena Solidaria una subvención 6.350 euros, “una ayuda solicitada por la propia entidad para llevar a cabo un programa de acogida temporal y facilitar vivienda y una atención integral a los agricultores y temporeros que están en Baena durante la campaña agrícola”. La modificación asciende, entonces, a un total de 24.167 euros.