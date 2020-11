La Junta Municipal de Albendín vota por unanimidad un acuerdo para la recuperación de los servicios sanitarios

Situación de incertidumbre

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

La Junta Municipal de Albendín se ha reunido esta semana en sesión extraordinaria y urgente para tratar el tema del detrimento en la atención primaria en la pedanía, ante lo cual hubo unanimidad en el sentido de los votos al considerar “necesario tomar medidas de manera urgente ante la incertidumbre que se está viviendo en Albendín, instando a las administraciones competentes a poner solución al problema”.De esta manera, Albendín muestra unanimidad en su petición ya que según apuntan “Albendín dispone de un centro de salud en el que, desde hace años, se ha venido prestando una atención primaria mínima, aunque al menos continua, disponiendo de un médico de atención primaria asignado así como un/a Asistente Técnico Sanitario”.Sin embargo, “desde la jubilación el pasado verano del facultativo que ha venido ocupando la plaza en Albendín, se está produciendo una merma en la atención primaria, y aunque actualmente se cuenta con un médico que presta el servicio, no se está cubriendo la ausencia del mismo por motivo de guardias o descansos, lo que es provocando una dilatación preocupante en la gestión de las citas y un detrimento en la atención”.Esta asistencia, ya de por sí, no la consideraban suficiente, puesto que la pedanía ha venido demandando, por una lado, “la ampliación de horarios de atención, los cuales se han venido limitando al horario de mañana de lunes a viernes, y precisaba de un refuerzo también en las urgencias”, así como, “la presencia de otras especialidades como puede ser la de pediatría, ya que entre la población de Albendín, existe una media de habitantes de entre 0 y 14 años, que se sitúa por encima de los 130, para los que sería conveniente la presencia de esta especialidad algunos días en semana”, para evitar desplazamientos de los menores y sus familias.A esto hay que sumar que la presencia del actual facultativo que presta su servicio en el centro de salud de Albendín no está garantizada, corriéndose el riesgo cierto de quedar esta plaza vacante, y por lo tanto toda la población de la pedanía sin servicio de atención primaria.Aseguran ser conscientes de la situación de colapso médico que está generando la pandemia, pero también apuntan que este “no puede ser motivo para desmantelar un servicio médico imprescindible, sino todo lo contrario, pues resulta paradójico que justo cuando más se necesita el potencial de nuestro Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para recuperar los niveles de salud perdidos, se inflija una nueva limitación a la capacidad del mismo”.Por ello, ante tal incertidumbre, se unen para “instando a las administraciones competentes a poner solución a este problema”.