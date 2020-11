La derogación de las tasas por utilización de la vía pública por los hosteleros será efectiva para el 2021

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El pleno extraordinario y urgente convocado para este viernes iniciaba la sesión con una intervención de Luis Moreno, portavoz de Iporba, en la que pedía “que tras la expulsión del concejal Alfonso Rojano del partido pase a ser ya considerado concejal no adscrito” a lo que el secretario ha respondido que “para ello debe emitirse un informe valorando esa cuestión”.En este pleno, convocado de urgencia, se debatieron dos puntos aprobados por todos los partidos, salvo Luis Moreno (Iporba), que votó abstención “por cuestión de formas”. El primero de ellos, la propuesta de derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa y propuesta de modificación de la tasa por prestación del servicio de mercados municipales.Aunque el concejal de Iporba subrayó la importancia de la misma afirmó, “no encuentro la premura, puesto que este punto, que sí es urgente, se podía haber llevado a cualquier pleno ordinario, puesto que el problema viene de hace muchos meses”. A lo que respondió Lidia Pozo, delegada de Hacienda, “la premura de este pleno ha sido por la publicación, porque de otra manera no nos daba tiempo a aplicarlo para que entrara en vigor el 1 de enero del año próximo”.“Una ayuda importante, aunque no toda la que necesita el sector de la hostelería y que apoyaremos”, explicaba el portavoz del PSOE, José Andrés García, quien también mostraba el apoyo de ayudar a los comerciantes del mercadillo, “es de lógica si los comerciantes tienen una restricción del 50%, qué menos que tengan una bonificación”.Por último, se aprobó también por unanimidad “la modificación del excedente de crédito, ya que tras haber tramitado todas las solicitudes de los autónomos ha habido un sobrante en torno a unos 50.000 euros”, explicaba el primer teniente de alcalde, Ramón Martín. De esta manera, y tras la aprobación por parte de la corporación municipal, se destinará 25.000 euros a los bonos descuento para reactivar el comercio durante la Navidad.