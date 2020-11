IU responde a los ataques de transfuguismo y a la pregunta de qué persiguen con esta moción de censura

Planes para Baena

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

Hace más de una semana que la moción de censura fue registrada en el Ayuntamiento de Baena y ahora el grupo de Izquierda Unida se manifiesta por medio de un comunicado en el que replica al “espectáculo más lamentable que se está dando en redes sociales”, donde acusan al actual equipo de gobierno de “linchar mediáticamente” a cuantos han firmado la moción.Explican que no van a entrar en provocaciones, pero defienden que su “trabajo es seguir la hoja de ruta marcada y aprobada por unanimidad en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 6 de octubre, decisión y documentos aprobados por la asamblea local y que fueron refrendados por la organización en su momento”.Ante la pregunta que se hace la ciudadanía de si ‘¿esta moción cumple con la legalidad?’ responden que “a pesar del empeño de la derecha, con Luis Moreno a la cabeza, en usar el término transfuguismo para acusarnos de no cumplir la legalidad, no hay normativa jurídica que así lo estime, aun así nuestros concejales junto a los del PSOE hemos registrado solicitud en el Ayuntamiento para que se realice informe desde la secretaría general del Ayuntamiento que pueda arrojar luz sobre las posibles dudas jurídicas de unos y otros”.Otra pregunta a la que dan respuesta es ‘¿qué se persigue con la moción de censura?’ asegurando que buscan “poder dar estabilidad a nuestro pueblo, poner en marcha medidas urgentes de manera ágil y desarrollar los acuerdos recogidos principalmente en dos documentos”. Estos son, por un lado, el Acuerdo Programático Para la Estabilidad del Ayuntamiento de Baena, documento cuya base es el acuerdo provincial alcanzado por PSOE e IU para el gobierno de la Diputación Provincial y, por otro, el Documento de Acuerdos de Prioridades en la Gestión y Acuerdos Presupuestarios 2021-23, donde se recogen los principales proyectos que se quieren poner en marcha en lo que queda de corporación municipal.“Para la puesta en marcha de todos esos proyectos necesitaremos un Ayuntamiento mejor estructurado, que permita la interacción entre las distintas delegaciones”. Apuestan por la convocatoria de empleo público en todos los ámbitos, tanto técnicos y administrativos como en plazas laborales que refuercen nuestra cuasi desmantelada unidad de servicios. Una reestructuración que deberá ir acompañada de una organización política acorde a los tiempos, con cinco grandes áreas de coordinación donde se englobarán las diferentes delegaciones.Destacan en este sentido el nacimiento de nuevas delegaciones con funciones muy concretas como son: Centro Histórico, Subvenciones, Gestión del Agua, Parking Públicos, Bienestar Animal y Memoria Democrática. “Nos hemos marcado un reto enorme que permita frenar la decadencia de nuestro pueblo, parar la despoblación y lograr una mayor industrialización que cree empleo en nuestro municipio”.