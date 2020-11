Especial Baena Digital: El pleno de la moción de censura contado paso a paso desde las 8:30 a las 12:30 horas

Pleno de las 8:30

A estas alturas, todos los ciudadanos de Baena saben ya cómo finalizó el controvertido tema de la moción de censura. Sin embargo, puede que los pormenores de todo lo que sucedió en ese día, que muchos tacharon de "lamentable espectáculo", se les hayan escapado a la gente. En este especial de, resumimos paso a paso lo más trascendente de un día lleno de sobresaltos y enfrentamientos que vivieron miles de baenenses a través de las pantallas.Baena vivió este jueves el momento político más tenso de la última década. El 26 de noviembre era el día señalado para votar la moción de censura que podría haber derrocado al primer gobierno de derechas en el municipio y haber colocado en el poder, de nuevo, a los grupos de izquierdas, PSOE e IU. Un día que se preveía tenso, por ser un hecho histórico en Baena, que no ha defraudado en la emoción que prometía tener.A primera hora el pleno extraordinario en el que se iba a dar ‘conocimiento de la expulsión y pase a la condición de no adscrito del concejal expulsado de Iporba, Alfonso Rojano’, como único punto que figuraba en el orden del día, se retrasaba unos minutos porque la alcaldesa avisaba a la policía asistente de la presencia de una concejal de la oposición que, presuntamente, podría ser positiva en covid-19.La propia alcaldesa reconocía en rueda de prensa, poco después, “en este pleno han ocurrido cosas muy graves, pues esta alcaldesa tenía conocimiento, a través de rumorología que corre por la calle, de que una concejal de IU era positivo por covid-19, inmediatamente, se ha retrasado el inicio del pleno porque he hablado con la policía”.Sin embargo, a pesar del aviso, como no había ningún informe que acreditara tal hecho, el pleno continuaba pero se celebraba con más sobresaltos de los imaginados. Daba comienzo con la lectura de la alcaldesa, que hacía oídos sordos tanto al secretario como a la oposición, del punto para poner en conocimiento que el concejal de Iporba, “Alfonso Rojano pasa a ser concejal no adscrito” al haber sido expulsado por su partido.La tensión durante los tres minutos escasos que duraba este primer pleno ha sido tal que la alcaldesa le retiraba el turno de palabra al secretario, cuando este intentaba intervenir diciendo “este pleno no ha sido dictaminado en Comisión”, y cuando llamaba al orden a una concejal de Izquierda Unida por interrumpirla, a la que le advertía “si continúa interrumpiéndome tendré que dar la orden a la policía”.Con esta crispación se levantaba de su silla y daba por concluida la sesión. Tras este primer pleno se convocaban dos ruedas de prensa, una por parte de la oposición que consideraba “nulo el pleno” y otra por parte del equipo de gobierno que declaraba, “cualquier votación que se haga a partir de ahora está enmarcada dentro del transfuguismo”.Todos ellos subrayaban el “lamentable espectáculo político que se había vivido”, pero achacaban la responsabilidad al contrario. Ramón Martín, primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, declaraba, “no entendemos la pataleta de IU y PSOE”, mientras que Cristina Vidal, portavoz de IU, señalaba “todo este barullo es para desarticular una moción de censura legal y legítima”.Apenas una hora después de esta última rueda de prensa, la oposición registraba en el Ayuntamiento el aplazamiento de la moción porque, aunque no consideran válido esta declaración de Alfonso Rojano como concejal no adscrito, han reconocido que quieren “presentar una moción con transparencia, como siempre lo hemos hecho, pero tenemos que reconocer que es una batalla desigual, porque luchas contra tramposos”.Esta decisión de última hora, y a pocos minutos de las 12:00, momento en el que estaba convocado el pleno para votar la moción de censura, ha dado un vuelco a toda la situación. No obstante, ese pleno se ha celebrado y debía ser presidido por la mesa de edad, el secretario, el concejal de mayor edad Luis Moreno (Iporba) y la concejal más joven, Vanesa Aguilera (Izquierda Unida).En este punto ambos concejales se enzarzaban en una pelea por la “presidencia” de la mesa. Según Moreno, él era el presidente y su voto de calidad predominaba, de esta manera levantaba la sesión sin leer el punto de la moción, que había sido retirada y sobre lo cual había que dar conocimiento, “no cabe seguir la sesión y máxime cuando hay sospechas fundadas de tener entre nosotros a contagiados de covid-19”.Tras estas palabras, Moreno abandonaba la sala de plenos, habiendo levantado la sesión, sin embargo, ésta continuaba adelante con la lectura por parte de Aguilera del punto que no iba a leer él. Al sentirse menoscabado en su autoridad Moreno regresaba a la sala y protagonizaba un lamentable espectáculo en el que llegaba incluso a apagarle el micrófono a la concejal de Izquierda Unida y a pedir a un agente de policía que la echara.Los asistentes en este punto, incrédulos, asistían estupefactos a este espectáculo y algunos de manifestaban su malestar diciendo que abandonarían la sala si continuaba así. Así se ponía punto y final a una mañana turbulenta que será recordada para siempre en Baena.