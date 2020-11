El retraso de citas en la ITV de Baena emplaza a algunos usuarios a fechas del mes de enero del próximo año

Servicio público

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

Rosa Aguilar, parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, ha criticado el retraso que están sufriendo la mayoría de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia de Córdoba, refiriéndose específicamente, a estaciones como las de Baena, Lucena o Priego, donde la cita más cercana la están dando para el mes de enero del próximo año.Según informa Europa Press, Aguilar asegura que se han llegado a dar citas “para finales de enero del año 2021 en alguna de ellas”. Este sería el caso de la estación de Baena, donde no se podría pasar la ITV hasta después del día 14 de enero, o en Lucena y Priego de Córdoba, donde las fechas emplazan a los usuarios al 7 y 19 de enero, respectivamente. Una situación, opina la parlamentaria socialista, "absolutamente insostenible que podría solucionarse con un mayor compromiso del Gobierno andaluz y por la contratación de más trabajadores eventuales".Para la parlamentaria es "incomprensible esta situación" ya que asegura que "durante el mandato socialista no había retraso alguno", pero que desde que "gobierna la derecha sólo buscan excusas para privatizar una empresa que siempre ha sido rentable".Aguilar ha reiterado que “el PSOE siempre defenderá la prestación pública del servicio de inspección técnica, que ha funcionado perfectamente durante estos años, mientras que el gobierno de las derechas aún no ha dado solución a la incertidumbre en la que se encuentran cientos de eventuales que terminan ahora sus contratos y reivindican medidas para combatir la temporalidad en el empleo público”.