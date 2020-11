El PSOE indica que retiró la moción de censura "por responsabilidad y anuncia que volverá a presentarla"

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha lamentado que “Baena y Albendín hayan dado un paso atrás, porque al frente de su Ayuntamiento siguen los mismos que tienen paralizado el municipio desde hace un año y medio” y ha señalado que “la moción de censura ha sido retirada unos minutos antes de la celebración del Pleno en el que debía debatirse por responsabilidad y hasta que los Tribunales pongan negro sobre blanco lo que ha ocurrido en este municipio”.Amo ha afirmado que “se han sobrepasado todos los límites posibles en un Gobierno municipal y lo que ha ocurrido en el Pleno celebrado a primera hora de la mañana se solventará en los Tribunales, como también se hará con la burda utilización de la documentación aportada por Iporba y la acusación que han hecho sobre la edil de IU”.“Es realmente lamentable que las cuestiones municipales de Baena vuelvan a dirimirse en los juzgados, igual que sucedió tiempo atrás”, ha asegurado Amo, que ha subrayado que “si esto está ocurriendo es porque quien hoy dirige el ayuntamiento baenense no es el PP o Cs, quien de verdad maneja los hilos de este Gobierno Municipal es el máximo responsable de Iporba”.En este sentido, la dirigente del PSOE cordobés ha señalado que “el Gobierno municipal de Baena nació de un pacto de perdedores pero nació también del rencor y de los intereses personales y el odio de una persona contra el PSOE, que nada tenían que ver con el presente y el futuro de Baena, que solo buscaban arrebatar la alcaldía a quien había ganado las elecciones, que fue la lista socialista”.Lola Amo ha afirmado que “quienes nos dedicamos a la política lo hacemos porque queremos mejorar la vida de la gente, trabajamos por el interés general y eso, ha quedado claro en Baena, el futuro gobierno municipal, con los argumentos judiciales en la mano, trabajará por los vecinos y vecinas de Baena, por el presente y el futuro de este municipio y lo hará sin la más remota sombra de duda, sin que la derecha rancia y retrógrada que hoy gobierna este ayuntamiento y sin que el rencor y el odio puedan manchar la legitimidad, no ya de un gobierno, sino de un pueblo que no merece lo que está ocurriendo”.