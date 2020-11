Cs responde a la acusación de “parálisis” diciendo “hemos venido a trabajar y lo estamos demostrando”

Moción de censura

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El equipo de Ciudadanos convocó ayer una rueda de prensa para remarcar el trabajo hecho por el grupo municipal durante estos 18 meses que llevan en el gobierno de Baena, donde lejos de entender la “parálisis” en la que se amparan los de izquierdas, muestran las empresas que se han instalado en la localidad “gracias a la gestión realizada”.De esta manera, el portavoz de Cs, Ramón Martín, explicaba que “desde que gobernamos hay 9 empresas más y aún se están haciendo tratos con otras del sector textil para volver a impulsarlo en Baena”. Mejoras como la que llevan tiempo reivindicando los comerciantes del Mercado de Abastos, se van a poner en marcha a partir del mes de enero, y obras como la de Salvador Muñoz y las plazas de España y Andalucía “traerán beneficios para Baena”, por eso ha pedido a los vecinos confianza.Subraya que “Cs ha venido a trabajar para los vecinos de Baena y lo está demostrando”. De esta manera, Martín apuntaba que en la localidad bajaban en 64 personas el número de desempleados en el mes de septiembre y que el centro de empresas frente al Lidl “está lleno por primera vez en la historia”.Respecto a la moción, Martín se sumó al sentimiento de que “no es el momento” y añadió “y menos aún cuando está respaldada por un tránsfuga”. En particular hizo ayer referencia a palabras que supuestamente le habría dicho a él Alfonso Rojano, refiriéndose a que “hay que vestirse por los pies y nosotros queremos que tú llegues al gobierno”. Acto seguido lanzó la pregunta al aire, "¿qué te habrán dado amigo?"Y reflexionó sobre una nueva teoría de por qué llega ahora esta moción, “parece que nos tienen miedo a Cs, hemos hecho un equipo de gobierno fuerte y nos toca en junio la Alcaldía y creo que esta bulla es para que no lleguemos a la Alcaldía, ¿qué les da miedo la transparencia? ¿Las ganas de trabajar?”. Concluyó su discurso afirmando firmemente que “la moción la está haciendo el pueblo de Baena hacia PSOE, IU y el tránsfuga, y no al revés, solo hay que mirar las RRSS, el descontento y la concentración de ayer”.