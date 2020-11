Bajo el lema ‘Te necesitan más que nunca, implícate y actúa’ se reinventan los actos de la campaña del 25N

Actividades del 2020

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Los actos de la campaña por el Día Internacional contra la Violencia de Género serán este año telemáticos y difundidos a través de medios locales y de las redes sociales. La pandemia y la situación sanitaria han provocado que estas actividades ‘se reinventen’ y no desaparezcan en un año en el que, más que nunca, es necesario seguir luchando para prevenir la violencia de género.La delegada de Igualdad, Lidia Pozo, explica que el día central de estos actos será el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, “pues se mantiene el acto que venimos realizando en Baena desde hace años”. Este 2020 también se reunirá el personal del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución para leer el manifiesto y guardar los 5 minutos de silencio a las 12:00 horas. “Sin embargo, invitamos a la ciudadanía que, por motivo de las condiciones sanitarias, este año se queden en sus casas y lo vean a través de las televisiones locales”.Bajo el lema de ‘Te necesitan más que nunca, implícate y actúa’, Esther López, técnica de Igualdad, explica “hemos intentado reinventarnos y seguir trabajando en igualdad y en prevención de la violencia”. Por ello, se han mantenido actividades como el certamen de cortos, talleres –que ahora son telemáticos– y el acto central del 25N.Esta campaña está financiada por el Pacto de Estado y el certamen de cortos, que se vienen haciendo desde hace tiempo, “este año está financiado por la Delegación de Igualdad la Diputación de Córdoba”. Este concurso incluye, además una formación específica en prevención contra la violencia de género para los adolescentes y un taller de creación visual que apoye la elaboración de esos cortos que se presentan al certamen.La entrega de premios queda en suspense, pues siempre se ha hecho elen el Teatro Liceo donde se ha leído el manifiesto, pero este año aún no saben si las circunstancias lo permitirán. “Si no estamos confinados en casa, se hará la gala con un representante de cada corto en el Teatro y se entregarán los premios”.Previo a ese día, else grabará un espectáculo musical de Ángela Varo que continúa aún en Baena. “Cómo la música educa y transmite mensajes, muchos de ellos que cosifican a las mujeres y perpetúan roles de género, vamos a hacer un espectáculo y vamos a verlo desde ese punto de vista, todo educa y todo suma”.Y el díase va emitir, de manera telemática, un taller dirigido por la psicóloga del Centro de la Mujer de prevención de violencia de género que ofrecerá herramientas para detectar este tipo de violencia en los menores. Un taller dirigido a las usuarias del Centro de la Mujer aunque cualquier interesada será incluida en el taller.