Sale a licitación el suministro de material para mejorar la iluminación de las pistas del Polideportivo de Baena

Renovar la iluminación

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

La Delegación de Deportes anuncia que ha salido a licitación el suministro de material necesario para la mejora de la iluminación de las pistas polideportivas, así como para el alumbrado exterior en accesos y piscinas de verano en las instalaciones Polideportivas Juan Carlos I, por un valor que supera los 93.000 euros (IVA incluido).Joaquín Morales, concejal de Deportes, explica que "la eficiencia y el ahorro energéticos constituyen objetivos prioritarios para cualquier economía, y por supuesto para el Ayuntamiento de Baena, ya que se mejoran las instalaciones existentes y reducen tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la factura energética".De esta manera, asegura que la apuesta del Ayuntamiento de Baena va enfocada a que las instalaciones municipales se vayan adaptando progresivamente a la legislación vigente en la materia, "realizando nuevas instalaciones con un alumbrado público eficiente, utilizando energías renovables para las instalaciones de climatización en los edificios municipales, instalando alumbrado interior con luminarias de nuevas tecnologías, así como la instalación en los sistemas de climatización de los edificios municipales de sistemas automáticos de encendido y apagado que permitan un máximo ahorro en la energía".Por ello, se proponen renovar la luminaria de instalaciones Deportivas, acometiendo las siguientes actuaciones, "renovación integral de pistas de tenis y frontón, renovación integral de las dos pistas polideportivas y, por último, renovación de las luminarias de alumbrado público existentes en el acceso al polideportivo y las existentes en el recinto de las piscinas de verano".Desde la Delegación de Deportes indican que la iluminación actual de las pistas polideportivas tiene una antigüedad superior a treinta años, están compuestas por columnas de diferentes alturas y proyectores con potencias eléctricas conmprendidas entre 400 y 2.000 W."Unas instalaciones ya desfasadas que pueden ser peligrosas". Entre otras deficiencias señalan que las columnas se encuentran oxidadas y picadas y no cumplen con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.Por otro lado, las puertas de registro están rotas o son inexistentes y los armarios metálicos donde se alojan los equipos eléctricos de las luminarias se encuentran oxidados y picados.Igualmente, indican que las luminarias actuales (globos) no cumplen con la normativa actual y que el nivel de iluminación existente no es el recomendado para la práctica del deporte durante las horas nocturnas.