Pepe Cano: “El aceite de oliva va a batir récord histórico de salida en 2020 por el aumento de demanda exterior”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La empresa de Aceites Canoliva ya vende, desde hace días, aceite verde en formato de medio y 2 litros. Aunque ha sido a partir de esta semana cuando la almazara ha aumentado el ritmo de moler la nueva aceituna que les llega.ha hablado con Pepe Cano, administrador único de la sociedad, quien prevé que la campaña dará una cosecha media-alta, “siempre y cuando llueva en el mes de octubre”. Con él hablamos sobre el inicio de recogida, la variación de los precios y el balance de un año marcado por la pandemia.—El sector agroalimentario no ha sufrido, realmente, ya que la gente come todos los días. Lo mismo que sí han bajado otras ventas de ropa o zapatos un 30 o 40%, la alimentación no baja e incluso lo que es el aceite de oliva, a nivel de exportación, ha aumentado muchísimo. El aceite de oliva va a ser récord histórico de salidas en España en el año 2020, tanto a nivel nacional como internacional.—Piensa que la gente en estos momentos de pandemia está pendiente de la salud y al ser el aceite de oliva un producto saludable y con precio bajo, se han juntado las dos cosas, y eso ha hecho que las salidas estén siendo muy buenas.—El canal Horeca (hostelería, restauración y cafeterías) se ha parado, pero el consumo doméstico ha subido, y sobre todo a nivel mundial. El consumo de aceite de oliva ha aumentado mucho en Estados Unidos, Brasil, Japón, Inglaterra… Porque la gente en el supermercado mira un poco más lo que va a comprar mientras que en el canal Horeca el aceite que se consume es más bien de semilla o vegetal, aceites más competitivos.—Sí, claro, ahora todo el mundo pide ese formato. Antes las monodosis no se servían, prácticamente todo el mundo, en esta zona del sur, usaba aceite embotellado que se dejaba en la mesa, porque la monodosis supone un poco más de coste, ya que al ser pequeños envases el precio aumenta.—Sí. Lo trabajamos desde hace años pero solamente para las aerolíneas. Pero ahora que está todo tan parado en tema de vuelos, los estamos sirviendo para restaurantes ya que se ha convertido en norma con el tema de las condiciones de higiene. Tanto se ha disparado la demanda de la monodosis que las ventas han aumentado un 500%.—Sí, el precio medio del año será superior al del año anterior porque el consumo está creciendo mucho y las disponibilidades fuera de España son inferiores.