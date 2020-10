Los pediatras destacan que los nuevos criterios diagnósticos de la celiaquía reducirán la realización de endoscopias en niños

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad celíaca reducirán el número de endoscopias que se prescriben a los pacientes pediátricos, lo que supone un beneficio para los niños, ya que permite el diagnóstico con el estudio de los síntomas y los parámetros de laboratorio, según se ha destacado en la II Jornada de Actualización en Gastroenterología Pediátrica, celebrada en el Hospital Quirónsalud Córdoba.El doctor Rafael González de Caldas, pediatra del Hospital Quirónsalud Córdoba y coordinador de la jornada, ha explicado que esta actividad formativa, celebrada en formato online, es un foro para poner en común las últimas novedades en gastroenterología pediátrica contando con facultativos de distintos centros. Se han analizado los últimos avances en el tratamiento de trastornos funcionales digestivos en niños, como dolor abdominal, enfermedad celíaca, reflujo gastroesofágico o alergia alimentaria.En esta sesión Mónica Rodríguez, pediatra del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha destacado las novedades en el diagnóstico de dolor abdominal en el niño, haciendo hincapié en los cambios que han experimentado los criterios diagnósticos de la enfermedad celíaca y que van a permitir simplificar el diagnóstico de los pacientes sin síntomas.Por su parte, la doctora Belén Jordano, pediatra del Hospital San Cecilio de Granada, ha analizado las actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico, sobre lo que ha destacado que el uso de fármacos para el tratamiento de pacientes infantiles debe limitarse a casos muy concretos, ya que se corre el riesgo de sobre tratar, es decir a tratar a pacientes que no lo necesitarían.Asimismo, el doctor Alejandro Rodríguez, coordinador de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha actualizado el diagnóstico y tratamiento de tipos poco frecuentes de alergias alimentarias que pueden pasar desapercibidas y retrasar su diagnóstico si no se conocen bien sus características. Las alergias más frecuentes de los niños en nuestro entorno son a la leche y al pescado.El doctor González de Caldas ha recordado que el Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con la certificación, emitida por la auditora externa Applus+, que verifica el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad para el paciente y los profesionales, con circuitos controlados y alineados con los estándares más exigentes de protección frente al coronavirus.El centro ha puesto en marcha un Plan Operativo de Seguridad frente al Covid-19, cuyo objetivo principal es ofrecer a todos sus pacientes una atención sanitaria segura, centrándose en todos los aspectos relacionados con el entorno, medidas higiénicas básicas, medidas técnicas, medidas organizativas y medidas del control del riesgo de contagio.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc. El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.