María Luisa Ceballos alertó de que su partido no dudará en denunciar “cualquier caso de transfuguismo”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La actualidad política en Baena está más agitada que nunca. Con la moción de censura de los partidos de izquierdas sobrevolando por encima del Ayuntamiento, el PP convocó ayer rueda de prensa en su sede a la que asistió Mª Luisa Ceballos, secretaria general del Partido Popular de Córdoba, quién declaró que “en lugar de estar hablando de medidas importantes con la pandemia que tenemos que estar hablando de la ambición absoluta del Partido Socialista de este municipio”.Ceballos aseguró que el PSOE “no acepta la mayor y más importante derrota de la historia de la democracia” de los municipios donde ha liderado el socialismo. De esta manera, señaló la pérdida de confianza del PSOE en las urnas, “pasando de 5.173 votos en 2015, con un resultado espectacular donde consiguió una mayoría absoluta, a los 2.707 votos que obtuvo en 2019 perdiendo nada menos que siete concejales”.La secretaria general del PP declaró que una “debacle” así, desde el punto de vista electoral, hubiera supuesto “en cualquier situación normal la dimisión de los concejales y del candidato de esa lista electoral”. Sin embargo, continuó, “lo que se ha intentado desde el primer momento ha sido formar un gobierno prácticamente imposible”.Tras hacer referencia a los meses en los que no se llegaba a un acuerdo sobre la cuantía de los sueldos en el Ayuntamiento, Ceballos indicó que “los concejales populares dejaron sus trabajos para dedicarse a la gobernanza sin ningún tipo de retribución, así que no creo que nadie como ellos pueda tener la cabeza alta a la hora de plantear que han trabajado únicamente por el bien de su pueblo”.Por último, Ceballos recordó que “si alguno de los concejales se sale del grupo político al cual está adscrito podríamos estar hablando de caso de transfuguismo que a este partido no le va a doler en prendas denunciar donde tengamos que denunciar”. Precisamente, el pasado 21 de septiembre se reunió el Pacto Antitransfuguismo donde se determinó que en los pueblos se va a hacer una Ley Antitransfuguismo “y ya se ha puesto sobre la mesa todo y cuanto condiciona el que una persona posibilite una moción de censura saliéndose de su propio grupo político”.