Loles López, sobre la moción de censura, “el PP llevará ante la Justicia cualquier caso de transfuguismo”

Sentencia sobre el transfuguismo

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha visitado esta mañana, junto a la secretaria general del PP de Córdoba, Mª Luisa Ceballos, Baena para mantener una reunión con los concejales populares para tratar temas de inversión, trabajo, la situación del covid en Baena y el anuncio de la moción de censura.En este sentido, las palabras tajantes de López fueron: “Me parece vergonzoso que se dediquen a reventar gobiernos mientras el Ayuntamiento está trabajando por los vecinos en una situación de pandemia, durante el momento más difícil de la historia”.María Luisa Ceballos, por su parte, ha tachado de “egoísta” la posición del Partido Socialista y de otros representantes de la oposición en el Ayuntamiento, por estar ahora contra el gobierno en lugar de sumar apoyos frente al covid-19. Y ante la dimisión de Lola Ruiz Arrebola como concejal, que entregará su acta en el pleno de mañana, ha argumentado que “las discusiones internas en el PSOE son un ejemplo claro de que no es una moción de censura seria, puesto que no se plantea un proyecto político”.Subraya que están jugando a “mover los sillones de la alcaldía” y que esto va a arrastrar a Baena “a un año de batalla política que no nos va a llevar absolutamente a ningún lado”.Por otro lado, ambas han comentado la sentencia anunciada por el Tribunal Supremo sobre el transfuguismo en la que se dictamina que un concejal que rompa el voto de partido no podrá ser integrante del nuevo equipo de gobierno, tras la moción, ni aumentar sus beneficios económicos.“Quiero trasladar al concejal de Iporba que, como dijimos, el PP lo llevaremos a la Mesa Antitransfuguismo y a cuantos organismos, tanto jurisdiccionales como políticos, se tuviera que llevar”, apostilla Ceballos. “En esta sentencia se dice claramente que ningún tipo de retribución podrá ser más que aquella que en este momento está percibiendo como concejal de la oposición”.Por su parte, López ha comentado, “me sumo a las palabras de Ceballos, contra el tránsfuga sin titubeos, iremos a todas las instituciones, a todos los organismos y a la Justicia, porque aquí no se puede utilizar, y más en este momento, una ideología política para llenarse los bolsillos”.