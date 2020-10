Hoy se ha celebrado el acto de inicio del año cofrade para confirmar la reelección de Guillermo Iván Bernal

Continuarán con la Declaración Internacional

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Este mediodía ha tenido lugar el acto de inicio del año cofrade, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, con la confirmación del presidente de la Agrupación de Cofradías, Guillermo Iván Bernal, reelegido para el cargo el 7 de septiembre de 2020, quien ha afirmado que “para mí supuso una gran satisfacción el que no hubiera ningún voto en contra”.El presidente se ha acordado, en primer término, de “José Carmona y Jesús Malpica, los pregoneros de la Semana Santa y de la figura del judío de Baena en este 2020”, que no ha podido celebrarse a causa de la pandemia. Un año complicado que continúa lleno de incertidumbre de cara al próximo 2021, aunque ya han podido confirmarse algunos eventos. “Nuestra Semana Santa no se para, va a haber revista Cabildo y taller de redoble para hombres y mujeres para que asista quien quiera”.Además, ha convocado ya el concurso fotográfico ‘Arco Oscuro’, de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, “donde participarán las tres categorías tradicionales” e igualmente ha hablado del cartel de la Semana Santa del 2021, “que este año pertenece a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego, que se presentará el siguiente fin de semana a la celebración de la Pascua”.Por su parte, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, ha señalado que desde el Ayuntamiento muestran su plena disposición hacia la Agrupación de Cofradías y hacia la Semana Santa como, “un gran valor turístico, cultural, patrimonial pero también religioso y humano”.“Pronto se hará efectiva la ayuda que se destinará a la Agrupación de Cofradías”, una vez entre en vigor el presupuesto de este 2020, aprobado en septiembre, “una subvención humilde para que continúe el mantenimiento de la Agrupación”. Pero de cara al 2021, también ha señalado Piernagorda, que en el borrador hay una partida destinada a la segunda fase de la reforma de la Casa de la Condesa, sede de la Agrupación de Cofradías, de entorno a unos 30.000 euros”.Con respecto a la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena, “podemos anunciar que se ha iniciado la contratación de una empresa para continuar con el expediente, en concreto para adaptar la memoria a la nueva normativa vigente, partiendo de la elaborada anteriormente”. Además, se ha iniciado la contratación para realizar una página web, propia del Ayuntamiento, de la Semana Santa de Baena “con la elaboración de los informes que reflejen la generación del tráfico y el mantenimiento de la página”.