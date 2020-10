El Hospital de Día Parejo y Cañero publica un algoritmo para conocer el test idóneo para diagnosticar la covid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Hospital de Día Parejo y Cañero de Puente Genil, en su afán de informar a la ciudadanía sobre cómo actuar frente a la covid-19 y el test de diagnóstico idóneo según la sintomatología o la fase de la enfermedad en la que se encuentre el paciente, ha publicado un algoritmo para entender cuál es la manera idónea de actuar para conocer si el padece o no coronavirus.Gracias a este algoritmo, explican desde el hospital pontanés, se puede desglosar qué tipo de test para el diagnóstico de la covid-19 es el más idóneo para cada persona que lo necesite. "Es muy importante la preinscripción médica para la realización de un test covid y conocer el diagnóstico de la enfermedad, pero, en ocasiones, existen situaciones en las que bien por falta de información o desconocimiento, se puede llegar a realizarse un test que no es útil para su diagnóstico", indican.De esta forma, el algoritmo que Hospital de Día Parejo y Cañero ha realizado permite obtener una orientación sobre el test adecuado para el escenario específico en el que se encuentre el paciente, recogiendo hasta cuatro situaciones posibles.En un primer caso, ante la presencia de síntomas compatibles con la covid-19 –tos seca, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor de garganta, moqueo, conjuntivitis, pérdida de gusto y olfato, entre otros–, se deberá optar por test de antígenos, PCR o test serológicos, dependiendo de si el enfermo cursa dichos síntomas durante menos de cinco días, una semana o más de siete días.Por su parte, en el caso de las personas asintomáticas, el algoritmo publicado por el Hospital de Día Parejo y Cañero informa sobre la idoneidad de realizar una prueba serológica para identificar si existe contagio y, en ese caso, realizar un test de antígenos o PCR.En el caso de personas que ha mantenido contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus, el hospital pontanés recuerda la necesidad de guardar cuarentena, además de la realización de un test serológico. Finalmente, en aquellos casos en los que se aprecie la aparición de síntomas no compatibles con la covid-19 y como control previo a intervenciones o pruebas médicas, se debe realizar pruebas serológicas."El Hospital de Día Parejo y Cañero se ha volcado con el diagnóstico de la covid-19 desde inicios de la pandemia, integrando su propio Laboratorio de Análisis Clínicos, así como su Centro de Radiodiagnóstico para tratar la evolución de la enfermedad en pacientes", recuerdan desde el centro pontanés.Para ello, su equipo especializado, con más de 100 profesionales y la validación facultativa con la que disponen todos los resultados de test de diagnóstico para la covid-19, hacen que el Hospital de Día Parejo y Cañero sea único en el centro de Andalucía.