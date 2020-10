Expertos destacan la necesidad de abordar el cuidado de la salud mental desde una atención multidisciplinar

Quirónsalud en Andalucía



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los servicios de Psiquiatría y de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba han destacado, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la necesidad de atención multidisciplinar y cuidado de la salud mental, y han animado a acabar con los estigmas que rodean los problemas mentales y a no dudar en solicitar ayuda profesional.El Día Mundial de la Salud Mental, cuyo lema este año es, debe servir para tomar conciencia sobre la necesidad de prestar atención en la importancia que tiene ,una buena salud mental en la sociedad. Así, el jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Quirónsalud Córdoba, José Ángel Alcalá, ha indicado que “existe un gran desconocimiento sobre la sintomatología de estas enfermedades, sobre su tratamiento y sobre el sufrimiento que estos enfermos padecen”.En este sentido, ha añadido que “la persona vulnerable esconde su malestar mucho tiempo y no solicita ayuda por temor a ser desacreditado o rechazado”, además, se siente a veces incomprendido por sus familiares y estos a su vez también sufren las consecuencias de la enfermedad de la persona cercana y carecen de información correcta para poder ayudarla.El doctor Alcalá ha señalado que hay numerosos estudios de investigación que demuestran el beneficio de las campañas públicas de concienciación en reducir el estigma. "Cuando una persona con trascendencia social hace público que ha sufrido alguna enfermedad mental y explica con claridad y veracidad lo que le ha pasado y cómo ha pedido apoyo para superarlo, ayuda mucho al resto de la sociedad", ha afirmado el especialista, que ha explicado que “en cierto modo, mantener el estigma es una combinación de miedo e ignorancia y para disminuir el efecto negativo de estos dos elementos hace falta más información”.El momento actual es crítico para muchas personas "debido a la pandemia causada por la covid-19, que ha transformado nuestra estructura de vida". Esta alteración requiere una capacidad de adaptación que no todas las personas poseen y está teniendo efectos sobre la salud mental de la población.En este sentido, Francisco Lara, jefe de servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba, ha destacado que los pensamientos negativos “nos sabotean, son nuestros peores enemigos, pero se pueden controlar, para lo que debemos confiar en nuestras fortalezas y trabajar para mejorar nuestras debilidades”."El hecho de que nuestra mente sea capaz de generar un pensamiento positivo, dependerá fundamentalmente de que se realice una actividad o comportamiento diferente, que implique acabar con incertidumbres y ganar certeza y seguridad", según ha indicado. Francisco Lara ha señalado que la terapia psicológica facilita la adquisición de herramientas útiles para el manejo adecuado de los pensamientos negativos y también para aumentar nuestra resiliencia, tan importante y fundamental para cuidar nuestra salud emocional en estos momentos de pandemia.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc. El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.