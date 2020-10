El vicesecretario del Partido Popular de Andalucía: “Es el momento ahora de sumar en Baena, no de restar”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ayer visitaban Baena el vicesecretario de Política Municipal del PPA, Bruno García, y el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, para reunirse con algunos militantes populares y para ofrecer una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, para demostrar la unión del Partido Popular frente a la moción que planean los grupos de izquierdas contra el equipo de gobierno.Ambos tuvieron palabras para alabar la dedicación de los populares en el municipio, “que incluso llegaron a estar 6 meses sin cobrar y no faltaron a su trabajo, eso no se ha visto en ningún sitio”, afirmó Molina. Y respaldaron a los cuatro ediles populares que, junto a Cs, gobiernan en Baena desde el 2019.“Es verdad que Baena está saliendo mucho en las noticias por la sonada moción, que no sabremos si finalmente se presentará, pero lo que tengo que decir es que está montada sobre una falacia”, apuntó Molina. “El Ayuntamiento de Baena no está funcionando, dicen los partidos de izquierdas, pero todos los días veo en medios de comunicación anuncios de inversiones, obras y una apuesta muy importante de Juanma Moreno por Baena”.Ni para Molina ni para García es el momento de impulsar una moción de censura, “cuando tenemos la peor crisis social y económica que ha vivido España en tiempos de democracia”. Por eso, el presidente del PP de Córdoba invitaba al PSOE a realizar una reflexión para que decida de qué lado se quiere poner, “del lado de arrimar el hombro y ponerse a solucionar las dificultades o prefieren seguir en la confrontación y los líos de sillones”.Por su parte, García explicó que es el “momento de sumar no de restar” ya que todos los partidos deberían remar en la misma dirección arrimando el hombro, y finalizó con un aviso, “a esta moción de censura el Partido Popular va a responder con trabajo, con cercanía y dedicación, hay muchas cosas que tenemos aún por hacer”.