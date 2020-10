El distrito sanitario Córdoba Sur se 'blinda' para cumplir con el cierre perimetral decretado en sus 29 municipios

Con respecto a la celebración de banquetes, el aforo se limita a 30 personas en el interior, y un máximo de 50 en el exterior, siempre que no se supere el 30 por ciento del aforo máximo de dichas instalaciones.

Los 29 municipios del distrito sanitario Córdoba Sur intensificarán a lo largo de estos días, y hasta el próximo 9 de noviembre, la vigilancia en sus términos municipales con el objetivo de hacer cumplir entre sus más de 260.000 habitantes con las nuevas restricciones establecidas por la Junta de Andalucía al decretar esta zona como nivel 4 de riesgo por la alta incidencia del coronavirus.En concreto, desde la medianoche del pasado jueves y hasta el 9 de noviembre, los vecinos de Aguilar de la Frontera, Baena, Albendín, Luque, Zuheros, Benamejí, Encinas Reales, Palenciana, Cabra, Doña Mencía, Nueva Carteya, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, Montemayor, Iznájar, La Rambla, La Guijarrosa, Montalbán, Santaella, Lucena, Monturque, Moriles, Montilla, Priego, Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar, Puente Genil y Rute no podrán salir de sus términos municipales si no es por una causa justificada.Así, el decreto establece como motivos para poder y salir de estos municipios la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; a centros universitarios, docentes y educativos; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales renovaciones de permisos y documentación oficial; o realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables, entre otros.Asimismo, la nueva alerta decretada por el Gobierno andaluz limita la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público o privado, tanto cerrados como al aire libre, a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.Por su parte, las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el treinta por ciento de su aforo.