CTA e IU unen fuerzas para pedir al Ayuntamiento que gestione directamente la limpieza viaria de Baena

El secretario general de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), Paco Moro, se ha reunido esta mañana en la sede de Izquierda Unida con los medios de comunicación para abordar el tema de la limpieza viaria y pedirle al Ayuntamiento que “estos servicios sean gestionados directamente por la propia entidad local y no por una empresa externa”.Moro argumentaba que “Baena está privatizada” y enumeraba una serie de servicios que prestan actualmente empresas privadas y no el Consistorio, entre otros, “la limpieza viaria, la recogida de basuras, que depende de EPREMASA, la gestión del agua, la ayuda a domicilio y el alumbrado público, donde trabajan falsos autónomos obligados por el Ayuntamiento”.El coordinador de IU en Baena, David Bazuelo, afirmaba que desde su partido compartían esta reivindicación de que sea una empresa municipal la que lleve a cabo la gestión de la limpieza viaria, ya que “la experiencia nos dice que eso conlleva mejor calidad de empleo y estabilidad”. Bajo su opinión, la privatización “acaba repercutiendo negativamente sobre los trabajadores”.En el caso del Ayuntamiento de Baena existe, según apunta Bazuelo, un contrato que está caducado desde agosto del 2019, “vamos a revisar todo y si se han incumplido los plazos procederemos a poner una comparecencia ante la secretaria general”. Moro ha añadido: “Entendemos que es una situación irregular porque la gestión terminó hace más de un año y no han sido capaces de sacar un pliego de condiciones desde entonces”.Por eso, reclaman al Ayuntamiento que “absorba el servicio, porque en caso de que no haya licitación, los Consistorios tienen que subrogar a los trabajadores que venían prestando ese servicio, si existe pacto sindical”. E indican que los beneficios de la gestión local no sólo van en favor de los empleados, “ya que evitaría la precariedad laboral”, sino también de los ciudadanos porque “un servicio que se preste directamente gestionado por el propio Ayuntamiento no paga ese 10% de IVA que sí paga una empresa local”, matizaba Moro.Entre los factores positivos de que los servicios sean prestados por la propia entidad local subrayan, también, “que serán de mayor calidad, más económicos para los vecinos, no habrá deslocalización de los impuestos y habrá un beneficio empresarial”.