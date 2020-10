AEMO confía en unos precios "dignos" en esta campaña y anima a producir AOVE "por su valor diferencial"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha trasladado a las cooperativas y olivareros del país su optimismo de cara a la nueva campaña del aceite de oliva, para la que prevé unos "precios dignos" gracias a la previsible "producción equilibrada" que se dará a lo largo de los próximos meses con respecto a las demandas del mercado.A través de un comunicado, la asociación presidida por la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, ha puesto sobre la mesa algunos datos que, según apuntan, "permiten unas expectativas esperanzadoras" para que el precio medio del aceite se mantenga en "una franja digna" de entre 2,8 y 3, 2 euros el kilo. "No hay absolutamente ninguna razón para que baje de ahí", sostiene la asociación en su comunicado.En este sentido, el colectivo recuerda que el enlace en España será de entorno a 480.000 toneladas de aceite de oliva, "lo que corresponde con unos cuatro meses de comercialización"; mientras que las previsiones de producción se sitúan en 1,5 millones de toneladas en todo el territorio nacional."Estas cifras, unido a la baja producción estimada en el resto del Mediterráneo, nos dará una producción mundial que se situará en los tres millones de toneladas, cifra similar a la cantidad comercializada en la pasada campaña", destacan desde AEMO.Una campaña equilibrada que, según indica la asociación nacional, ha favorecido que los operadores esperen "como agua de mayo" el aceite virgen extra. "No hay virgen extra en España en este momento y las primeras operaciones que se están cerrando para esta categoría están pactándose en el entorno de tres euros el kilo", puntualizan.Por todo ello, AEMO anima a cooperativas y olivareros a producir "el máximo virgen extra posible porque ahí va a estar el valor diferencial". "Sintámonos con toda la confianza del mundo al poner precio a esos aceites, porque como hemos señalado no hay ninguna razón para venderlos por debajo de costes", apostillan.Finalmente, en su comunicado, AEMO señala que si bien "las administraciones deben crearnos el marco adecuado para trabajar" a través de regulaciones temporales de la producción, las normas de calidad o las normas de comercialización, "no nos van a resolver el problema" dado que "la pelota está en nuestro tejado".