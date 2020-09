María Jesús Serrano nueva Secretaria General del PSOE de Baena con 72 de los 90 votos emitidos en Asamblea

La nueva Ejecutiva

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

María Jesús Serrano fue la elegida anoche como nueva Secretaria General del PSOE de Baena. Serrano, que se enfrentaba a la candidatura de Lola Ruiz Arrebola, fue elegida con 72 votos en una Asamblea Extraordinaria que celebró el partido en la tarde de ayer, en Bodega Palacios, para la constitución de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal.90 de los 112 militantes del PSOE de Baena ejercieron ayer su derecho a voto, lo que constituye el 80,35% del total. Y de esos 90 votos emitidos, 1 fue nulo, 1 voto fue en blanco, 16 obtuvo Lola y los restantes 72 se los llevó María Jesús, alzándose con el 80% de las papeletas a su favor.“Estamos en una situación muy compleja en el Ayuntamiento baenense, porque estamos viendo que hay parálisis, no hay presupuestos ni ordenanzas fiscales, no hay un protocolo para la situación de pandemia que estamos viviendo y, por tanto, hay que darle un empuje a esa situación y asumir la responsabilidad que el PSOE de Baena tiene con los ciudadanos”, declaraba Serrano ante los medios, haciendo un repaso de la situación actual.Sobre la moción de censura la Secretaria General ha informado de que en los próximos días se va a llevar a cabo una Ejecutiva donde la nueva dirección del partido hablará de varios temas. “Está pendiente la moción de censura, los presupuestos y se debatirá y marcaremos una nueva estrategia política para los próximos meses”. Y aunque no entró en mayor detalle, aseguró que “el objetivo de esta nueva ejecutiva es que el PSOE recupere la alcaldía cuanto antes”.Por su parte, Ruiz Arrebola, ha explicado que “nuestro objetivo no era ganar, como he puesto de relieve en el discurso, sino mostrar el sentir de un grupo de militantes en la Asamblea”. Su intención, según ha mencionado, era “recuperar el gobierno del PSOE en el Ayuntamiento y poner de relieve la necesidad de debate y análisis dentro del partido”. Ruiz, que además de concejal en Baena ahora será también Delegada en el Comité Provincial, centrará sus esfuerzos en estar al servicio del partido y de Baena.Sobre la Comisión Ejecutiva, recién constituida, Serrano ha declarado que “aporta experiencia, renovación y juventud. Porque siempre hay que escuchar a la experiencia pero también hay que atender a la gente joven”. En esta lista se encuentran como presidente José del Valle González, y como vicesecretarios Francisco José Plazas Roldán (V. General de Política Municipal) y María del Carmen Jiménez Gordillo (V. General de Memoria Histórica y Democrática).Por otra parte, a cargo de las Secretarías de Área estarán Sergio Pérez (Organización), Almudena Sevillano (Igualdad), Juan Antonio Martínez (Administración), María Dolores Párraga (Emprendimiento), Manuel Gutiérrez (Institucional y Comunicación) Susana García (Formación), Francisco Posadas (Agricultura), Blanca Jiménez (Política Social), Carlos Rodríguez (Educación), Pilar Hoya (Transparencia), Pablo Antonio Granados (Deporte y Ocio), Concepción Santano (Participación Ciudadana), Ángel Montes (Familia y Vivienda), Manuela López (Cultura y Turismo), Jesús Ordóñez (Ideas y Militancia) y Antonio Francisco Pérez (Estrategia y Acción Electoral).