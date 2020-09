Luis de Cristóbal: “Baena tiene unas potencialidades enormes y está siendo pionera en innovación social”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Hoy ha sido la primera jornada de trabajo en Baena que ha reunido a los expertos del comité Think Tank Repueblo para estudiar las posibilidades del municipio de cara a potenciar la innovación social. De esta manera, Baena y la Comarca del Guadajoz- Campiña Este buscan convertirse en un #TerritorioInnovador asentando su economía sobre tres pilares: la agro-industria, las energías renovables y el conocimiento.ha podido entrevistar al creador del proyecto Think Tank Repueblo, Luis de Cristóbal, innovador social, emprendedor, conferenciante y economista. Autor de La revolución individual y profesor de Emprendimiento y Cultura Organizacional en la escuela de negocios MSMK.—El Think Tank es un término estadounidense que se refiere a un grupo de expertos multidisciplinares enfocados en dar solución a un problema. Nosotros somos el Think Tank de la innovación rural, un comité de expertos que encuentra como problemática la despoblación y que busca dotar a los territorios de las herramientas necesarias para crear talento y emprendimiento.—En mi cabeza surgió cuando vivía en Méjico y detecté que era un país con un sistema que provoca que los jóvenes tengan que irse a las grandes ciudades a vivir. Cuando volví a España me di cuenta de que pasaba lo mismo aquí, pero con el tema del teletrabajo y en un país dedicado principalmente al sector servicios, las personas pueden vivir en otros territorios y crear empresas, que pueden estar conectadas al entorno global vía digital. Entonces, nuestro objetivo es que las personas tengan la opción de poder quedarse en sus territorios y que otras puedan llegar encontrando aquí un plan de vida.—Eso es, detectar las fortalezas y hacer modelos de negocio tiene dos objetivos claves; uno es que los agentes locales puedan llevar a cabo proyectos que nosotros presentamos como líneas de negocio y, en segundo lugar, que pueda existir inversores de otras partes que puedan entender que hay una oportunidad para invertir y desarrollar el proyecto a nivel local.—Nosotros iniciamos el trabajo dos o tres meses antes del evento físico y, en conjunto, en este caso, con el Grupo de Desarrollo Rural Adegua, hacemos un pequeño estudio sobre cuáles son las oportunidades y las cuestiones que tienen más necesidad de explotarse en el territorio. Y en base a eso proyectamos las líneas de negocio.—Baena tiene unas potencialidades enormes y, además, está siendo pionera en temas de innovación social como, por ejemplo, el hábitat colaborativo. También en temas como el ‘cohousing senior’ espacios colaborativos para personas mayores. Pero también hay una cantidad de oportunidades y de generar valor añadido a través del área de la agro-alimentación.—Estudiamos lugares que tienen unas enormes potencialidades y, a la vez, zonas donde los diferentes agentes trabajen de la mano para conseguirlo. Y aquí entendemos que todos los agentes locales y las administraciones públicas están trabajando en pos del territorio. Buscamos potenciar esas alianzas estratégicas para que los territorios tengan una visión en común.—Nosotros tenemos una metodología diseñada que se basa en juntar a los expertos y hacer una inmersión en el territorio para ir comprendiendo cuáles son los retos y las oportunidades y esa metodología facilita que esas oportunidades se conviertan en modelos de negocio.—Sí. Precisamente en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel) se hizo este año, justo antes de la pandemia, un torneo internacional de un deporte de raqueta muy seguido en EE.UU. que congregó a 100 personas que vinieron de diferentes partes del mundo a jugar. Además, una de las líneas de negocio en esta comarca fue que se convertirse en un pueblo para deportes minoritarios y, también, se están llevando a cabo un polígono industrial y un ayuntamiento 100% fotovoltaicos.Y en Gredos se creó una agencia de aterrizaje, un ‘partnership’, entre diferentes ayuntamientos para tener una figura que ayude a las personas que son de fuera, y que quieren mudarse, para que les haga como un prototipo de la vida allí y les ayude. Nuestro objetivo es que en cada edición vamos perfeccionando nuestras líneas de negocio.