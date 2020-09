El Jaén Paraíso elimina al U.M.A. Antequera 3-1 en la primera semifinal de Copa de Andalucía de fútbol sala

Descanso: Jaén 2-1 U.M.A. Antequera

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Jaén Paraíso Interior se impuso ayer ante el U.M.A. Antequera en la primera semifinal de la Copa de Andalucía de fútbol sala que se celebra este fin de semana en las instalaciones Deportivas Municipales Juan Carlos I de Baena. Un partido reñido entre dos equipos que lucharon hasta el final por la permanencia pero demostrando respeto por el rival.De verde jugaba el conjunto malagueño y de amarillo vestían los jiennenses en un encuentro deportivo que arrancó a las 20:00 horas con la presencia de público en las gradas, algo atípico en los eventos celebrados desde la pandemia. Decenas de personas animaron en esta semifinal de equipos andaluces a la que asistieron con invitación, llevando mascarilla y guardando todas las medidas de seguridad.El primer gol en el marcador dio ventaja al conjunto amarillo gracias a una jugada de equipo que remató Mauricio en la portería contraria. Apenas pasaban cinco minutos del inicio y ya se dibujaba el 1-0 a favor del equipo de Jaén.Apenas tres minutos después el portero del Antequera paró el que podía haber sido el segundo tanto de la tarde, sin embargo, no hubo suerte en ese intento. Sí la hubo justo llegando al ecuador de la primera parte cuando Nando Torres del U.M.A. empataba el marcador.Desde que metió el primer gol el equipo malagueño empezó a crecerse y tuvo más posesión del balón en lo que restaba a la primera mitad del partido. Aunque no hubo una superioridad manifiesta de ninguno de los dos y ambos pelearon hasta el final.A menos de cinco minutos para que finalizara el primer tiempo, el dorsal número 12 del cuadro antequerano, Cobarro, intentó un gol que salió a córner. El que sí cuajó fue el gol de penalti –provocado por Alan Brandi–, que metió Carlitos poniendo al Jaén por delante en el marcador en el minuto 16, apenas a 4 minutos de que finalizara la primera parte.Con la superioridad del Jaén 2-1 en el marcador llegaron al descanso. La segunda parte sucedió con mayor tranquilidad y durante los primeros minutos no hubo tanto ataque a portería, lo que favoreció la ventaja del conjunto amarillo.A punto estuvo de empatar el equipo malagueño a poco más de tres minutos del segundo tiempo. Ambos rivales buscaron oportunidades de hacer subir su marcador pero no las encontraron prácticamente hasta el final.El Antequera se creció en los últimos minutos y lanzó varios tiros a portería que detuvo con destreza el meta brasileño del Jaén, Gozi, que se convirtió en el protagonista durante los últimos segundos cuando lanzó el balón de una portería a otra, colando el balón y marcando el 3-1 definitivo.