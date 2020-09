La iniciativa para la recuperación de las fuentes de Baena ya ha conseguido 1.700 de las 2.900 necesarias

Implicación política

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El impulsor de la iniciativa para recuperar las fuentes de Baena, Francisco Javier Sánchez Sánchez-Cañete, Doctor en Ciencias Biológicas y coordinador de la Ecoescuela SAFA, continúa con su labor de recolectar firmas para elevar esta petición a los representantes políticos con el fin de que se puedan recuperar las fuentes del pueblo. “Actualmente, contamos entre digital y papel con algo más de 1.700 firmas”, sin embargo, no cejará en su empeño hasta alcanzar las 2.900 exigidas.“Tenemos que llegar a las 2.900 porque nos exigen en Participación Ciudadana el 15% de la población de la localidad”, explica. Con la ayuda de voluntarios de Ecologistas en Acción, y de personas que se han interesado por la iniciativa, ha salido ya en nueve ocasiones a la calle para recoger firmas de los vecinos. Dos veces delante del Mercadona y otras siente en el Mercadillo de Baena.“Al principio, en junio y julio, cada vez que salíamos firmaban una media de 350 a 400 personas, pero durante agosto la media ha bajado a unas 250 o 300”, claro que a estas hay que sumarles las recolectadas a través de la web peticiones.net. Sánchez confía en que para Navidad habrán conseguido el reto, pero de todas maneras reitera que “hasta llegar a las firmas que faltan no vamos a detener la reivindicación, porque no dejo ningún proyecto sin finalizar”.A pesar de que ha echado en falta mayor implicación por parte de algunos partidos políticos baenenses, recientemente el equipo de gobierno ha mostrado una gran empatía con respecto a la reivindicación liderada por Sánchez, hasta tal punto que se ha comprometido a dar un primer paso recuperando la fuente de la Aduana, para la cual ya tendría una partida reservada –del presupuesto del 2020– de unos 10.000 euros.Con respecto a la recuperación del resto de fuentes de Baena también existe, al perecer, un compromiso firme que, en último extremo, se llevaría a cabo con los presupuestos correspondientes al ejercicio del 2021. “Los responsables actuales me han manifestado su compromiso de intentar llevarlo a cabo, al sentirlo como una necesidad que traería mucho beneficio al pueblo de Baena”, concluye.