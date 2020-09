La Guardia Civil detiene a dos jóvenes por pagar con billetes falsos en un establecimiento de comida rápida

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Castro del Río, de 30 y 22 años de edad, como supuestos autores de un delito de falsificación de moneda tras intentar pagar en varias ocasiones con billetes falsos de 50 euros en un establecimiento de comida rápida, donde llegaron a amenazar con un arma blanca al propietario del negocio al rechazar el billete e intentar retenerlos.Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en la Policía Local de Castro del Río por el propietario del establecimiento de comida rápida por dos intentos de 'colarle' un billete falso por parte de los detenidos, y ser amenazado al descubrirlos.En la primera ocasión, el propietario no advirtió la presencia del billete falso hasta comprobar la recaudación, si bien entonces no presentó una denuncia. Sin embargo, pocos días después un joven volvió a intentar pagarle con un billete de 50 euros, al parecer también falso. En esta ocasión, el propietario advirtió el cambiazo, por lo que intentó retener al cliente que, finalmente, logro darse a la fuga tras forcejear con el empresario –que resultó herido leve– y amenazarlo de muerte con un arma blanca.Durante la huída, según señaló el propietario, pudo comprobar que el joven se reunía con otra persona, a la que identificó como el cliente que le cambió el primer billete. Asimismo, tras sorprenderlos, ambos detenidos amenazaron con un arma blanca al empresario para que no contara nada.Las gestiones practicadas por la Guardia Civil de Castro del Río permitieron identificar a los dos supuestos autores, que resultaron ser dos vecinos de la localidad de 30 y 22 años de edad, que han sido detenidos como supuestos autores de un delito de falsificación de moneda y otro de amenazas de muerte con arma blanca.