Hoy terminaban de incorporarse los alumnos de secundaria y los de FP de SAFA lo harán mañana jueves

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Entre hoy y ayer se incorporaban los últimos alumnos de Baena a sus clases de secundaria o de ciclo formativo. En el caso del IES Luis Carrillo de Sotomayor la entrada se producía ayer, 15 de septiembre, de manera escalonada, como así hicieron los colegios para evitar aglomeraciones y, en el caso de la SAFA, donde también se imparten cursos de Formación Profesional, este retorno a las aulas se prolongaba hasta el día de hoy.De esta manera, la SAFA de Baena publicaba sus horarios de entrada, iniciando el curso tanto 1ºESO como 2º ESO ayer martes a las 12:00 y 12:30, respectivamente. Mientras que, 3º y 4º de la ESO han entrado hoy miércoles a las 12:30 y 13:00, y los bachilleratos a las 11:30 horas. Por último, serán los grados medio y superior de FP los últimos en incorporarse mañana jueves, como también lo harán Instalaciones Eléctricas y el FPB.La Policía Local estuvo ayer dando vueltas por la puerta del instituto para controlar que no hubiera aglomeraciones pero, según nos traslada el Delegado de Educación, Ramón Martín, “fueron a primera hora para que no hubiera mucha acumulación en la entrada, pero todo transcurrió con normalidad. El equipo directivo tenía muy bien organizado la entrada al instituto y no hubo incidencias”.Al igual que el resto de centros, estos también han puesto a punto sus instalaciones para la vuelta a las aulas. “En el caso del instituto, que es público, es la Junta de Andalucía la que tiene competencia en esto, pero sabemos que han invertido miles de euros. Y en otros centros que también tienen secundaria, como la SAFA, nos han pedido vallas para separar, mientras que del Espíritu Santo, nos comentaron que no necesitaban nada”, concluye Martín.