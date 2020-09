El Racimo de Oro reparte casi 60.000 euros en Montilla gracias a un boleto de La Primitiva con cinco aciertos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La suerte ha vuelto a sonreír a Montilla. El Racimo de Oro, la popular Administración de Loterías número 2 situada en la calle Puerta de Aguilar, a escasos metros del Ayuntamiento, repartió anoche casi 60.000 euros gracias a un boleto de La Primitiva con cinco aciertos y el complementario.El acertante, del que no ha trascendido su identidad, recibirá algo más de 56.700 euros tras lograr cinco aciertos más el complementario en un sorteo de Lotería Primitiva en el que, finalmente, no se registró ningún acertante de categoría especial o de primera categoría.Junto al premio de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) sellado en Montilla, se han registrado otros tres boletos premiados en la Administración Número 113 de Castellar (Valencia), en el Despacho Receptor 64.305 de Villares de la Reina (Salamanca) y en el 82.270 de Torrent (Valencia).La noticia ha llenado de alegría a los responsables de El Racimo de Oro, que ya cuentan con una larga experiencia en el reparto de premios. No en vano, el 22 de diciembre del 2014, la popular Administración de Loterías número 2 repartió 600.000 euros del Gordo de Navidad, gracias a las terminaciones de los tres primeros premios y a varias pedreas, premiadas con mil euros cada una.Un mes antes, El Racimo de Oro había repartido más de 15.000 euros, gracias al número 57.051, el inmediatamente anterior al segundo premio del Sorteo de Lotería del sábado, mientras que el 21 de agosto de ese mismo año distribuyó más de 60.000 euros correspondientes al número inmediatamente posterior al primer premio del Sorteo de Lotería del Jueves.Pero hay más. El 31 de enero del 2013, El Racimo de Oro vendió un número del segundo premio de este sorteo, dotado entonces de 60.000 euros. Y dos años antes, en septiembre de 2011, el establecimiento ubicado en la calle Puerta de Aguilar también vendió el primer premio del Sorteo Especial de Septiembre de la Lotería Nacional, dotado de un millón de euros y que, además de en Montilla, fue distribuido por una Administración de Loterías de San Sebastián.