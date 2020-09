El pleno de septiembre aprueba los presupuestos del 2020 para Baena que superan los 17 millones de euros

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Baena ya tiene presupuestos. Como se dice popularmente, a la tercera va la vencida. El pleno del mes de septiembre era el tercer intento del gobierno municipal en el que se incluía su propuesta de los Presupuestos Generales para este 2020 y, tras dos rondas de votación por empate al faltar uno de los dos concejales de Iporba, finalmente el voto de calidad de la alcaldesa, a favor, consiguió sacarlos adelante.El portavoz de Iporba, Luis Moreno, apoyó con su voto la aprobación de estos presupuestos, en contra del posicionamiento que había manifestado en plenos anteriores en los que reiteraba que no quería debatir presupuestos del 2020. “Este presupuesto técnicamente no me gusta, no soporto ni su lectura, pero lo acepto. He cambiado de opinión porque si no el presupuesto del año 2021 va a venir muy condicionado”.Fue el concejal popular, Juan José Castro, el que se encargó de presentar unos presupuestos que alcanzan la cifra de 17.137.238,56 euros y cuyas inversiones reales ascienden a 3,7 millones. Una propuesta presupuestaria que sólo varía de la presentada en el pleno anterior en un punto que generó mucha polémico durante este el debate presupuestario. “Solamente hay una modificación y es la ampliación de la partida de Administración General Jurídicos Contenciosos en 35.000 euros”.Una partida sobre la que Secretaría e Intervención presentaron una auditoría en el conjunto de la enmienda con la "advertencia" de que "no se puede hacer caso omiso ante una posible privatización de los servicios públicos", señaló el secretario. Por su parte, la alcaldesa desmentía que se pretendiera sustituir el trabajo del funcionariado y reiteraba que es una enmienda que cubrirá “los gastos de la defensa jurídica que sea necesaria para salvaguardar los derechos y bienes del Ayuntamiento de Baena”. Y ha aclarado, “no se refiere a gastos de abogados de particulares. Eso se hizo en tiempos oscuros”.Aunque esto no convenció al resto de la oposición que recriminaba la estrategia entre el gobierno e Iporba. “Cuando tuve la posibilidad de ver la enmienda me di cuenta de que se habían decantado por la mejor oferta, sólo le modifican del presupuesto 35.000 euros que irán destinados a gastos de abogados, aunque eso signifique una clara vuelta al pasado”, apuntaba el portavoz de IU, David Bazuelo.Por su parte, Francis Plazas, portavoz del PSOE, culpó al Ayuntamiento de haber “traicionado al pueblo de Baena y a sus propios votantes”. Señaló las más de 60 propuestas socialistas que presentaron y añadió que habrían contado con la abstención del PSOE si hubieran acordado una serie de compromisos, "pero nos planteaban volver a la forma de gobierno de 2007 y ante eso no estamos dispuestos”. Dirigiéndose a Piernagorda añadió, “la compadezco a usted y a todo su equipo, porque no han entendido nada en estos 16 meses”.