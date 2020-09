El IPBS se anticipa a posibles rebrotes del covid-19 con una ampliación de su programa de ayuda a domicilio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) ha aprobado una ampliación de su programa de ayuda a domicilio para anticiparse a las necesidades extraordinarias que pudieran surgir como consecuencia de rebrotes del covid-19 en los municipios de la provincia, especialmente entre grupos de riesgo y personas especialmente vulnerables. El objetivo del nuevo programa es “garantizar la asistencia en casos de confinamiento obligado cuando éste impida a las familias hacerse cargo de mayores o dependientes a su cargo”.Junto a esta ampliación, IPBS ha implantado, de manera complementaria, una nueva línea de asistencia para la cobertura de actividades básicas del día a día que no pueden realizarse sin salir de casa. Según explicó el presidente del organismo provincial, Francisco Ángel Sánchez, “estos nuevos programas se inician con un crédito de 60.000 euros, pero podrá ampliarse en función del avance de la pandemia y de las necesidades derivadas de la misma”.Tal y como recordó el presidente del IPBS, “se suman a los planes que siguen activos para paliar al máximo los efectos de la crisis sanitaria, económica y social derivada del covid-19, como son teléfonos de atención psicológica, el Programa Provincial de Reparto de Alimentos y el de Ayuda a Domicilio de Urgencia para situaciones sobrevenidas”.En este sentido, recordó que el de Ayuda a Domicilio de Emergencia Covid-19 “es una herramienta para anticiparnos a las situaciones que pueda causar la evolución del virus y busca garantizar el bienestar de toda la población en caso de confinamiento oficial por áreas o municipios, especialmente en el caso de personas mayores o dependientes que se encuentran solas y necesitan la ayuda de familiares o personal de cuidados en su día a día”.Para solventar esta realidad, el IPBS ha ampliado este programa para atender a varios supuestos derivados del confinamiento. Así, recoge la atención a personas confinadas en su domicilio por contagio o cuarentena que carezcan de apoyo familiar o social, y a usuarios de las unidades de estancia diurna y de otros recursos asistenciales que hubieran tenido que cesar su actividad. De igual modo, recoge también la atención a personas que estuvieran en situación de riesgo o vulnerabilidad por haber perdido el apoyo de su entorno más cercano.Francisco Ángel Sánchez destacó que para estas personas el Programa Emergencia Covid-19 contempla hasta diez horas de asistencia a la semana por parte de los profesionales de ayuda a domicilio de los municipios. "Con esta ampliación de recursos buscamos garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios, pero también la tranquilidad de su entorno social, que podrá seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias sin que ello genere una situación de desamparo para las personas dependientes”, indicó.Por último, y de manera paralela, el Instituto Provincial de Bienestar Social, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha lanzado un nuevo programa de asistencia externa que permitirá atender a las familias que estén confinadas y a las que el aislamiento les impida realizar determinadas actividades."Este recurso se pone a disposición de los hogares en los que no exista la posibilidad de hacer la compra a domicilio de productos de primera necesidad o farmacia, así como de aquellos que no tengan alternativa para la retirada de residuos domiciliarios o cualquier otra necesidad", señaló Sánchez.Finalmente, el diputado provincial explicó que estos nuevos programas se plantean "con carácter excepcional y transitorio", y son perfectamente compatibles con la atención derivada del sistema de dependencia y con las ayudas del Fondo de Emergencia del IPBS para atención a situaciones de vulnerabilidad provocadas por la pandemia.En cuanto al procedimiento de prescripción, para simplificar los trámites se partirá de un informe del trabajador o trabajadora social que será elevado a la gerencia del organismo provincial, exponiendo el caso para su aprobación con la máxima celeridad.