Baena suma ya 30 positivos de los cuales algún caso ha necesitado ingreso y el resto continúan asintomáticos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Esta mañana el Ayuntamiento convocaba una rueda de prensa para informar a la ciudadanía de Baena y Albendín sobre la situación actual de positivos en la localidad, después de que los últimos datos registrados en la web de la Junta de Andalucía pusieran de relieve un aumento de 13 casos, llegando actualmente a alcanzarse los 30 positivos.No obstante, el concejal de Salud, José Gómez, ha querido lanzar un mensaje de transparencia y tranquilidad a los vecinos ya que “según las autoridades sanitarias, la situación que tenemos en Baena está bastante controlada y no hay contagio comunitario”. Los contagios se han multiplicado a raíz de los numerosos test que se llevan realizando en las dos últimas semanas, por parte de la Junta de Andalucía, en el Centro de Congresos, a personal de riesgo.De los nuevos casos positivos, Gómez ha confirmado que “algunas de estas personas han necesitado ser ingresadas, aunque en la actualidad no sabemos si continúan o no hospitalizadas”, mientras que el resto siguen siendo asintomáticas. Lo que sí han avisado es que la media de edad ha descendido, “un importante número de contagiados son menores de 30 años”, ha confirmado.“La mayor parte de estos contagios provienen de los contactos directos de los positivos detectados y están saliendo a raíz de los rastreos que se están realizando”, por lo que los focos están controlados pero no por eso hay que bajar la guardia, advierte Gómez. “Higiene, distancia y sentido común” son las claves, según el concejal de Deportes, para combatir esta pandemia.Por su parte, la alcaldesa de Baena ha incidido en el mensaje de responsabilidad y ha reiterado que la situación en la localidad está controlada a pesar del aumento de casos. “Es imprescindible cumplir con las medidas sanitarias y el distanciamiento social”. Una petición lanzada a toda la ciudadanía, pero especialmente dirigida a la población más joven.De todas maneras, la Delegación de Salud está reforzando toda la campaña informativa y, a modo de recordatorio, ha instalado pancartas por todo el municipio donde se reflejan las normas que hay que seguir para prevenir más contagios.