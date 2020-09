Crispación entre los grupos políticos debatiendo unos presupuestos para el 2020 que no llegan ni a votarse

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Baena continúa sin presupuestos. El equipo de gobierno volvía a traer el punto de los presupuestos al pleno ordinario del mes de agosto, celebrado en la primera semana de septiembre, pero la votación se ha dejado encima de la mesa a petición de la oposición. No así el debate, que era lo que inicialmente había pedido el portavoz de Izquierda Unida, David Bazuelo, puesto que la alcaldesa insistió en presentar la propuesta que su equipo llevaba para que Baena conociera el trabajo realizado.Según el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el pleno del pasado mes de julio, cuando el debate sobre los presupuestos quedó sobre la mesa a petición del concejal de IU.Sin embargo, en esta ocasión, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, se acogía a lo también estipulado en el artículo, según confirmó el Secretario,De esta manera, comenzó Piernagorda a exponer los puntos que contemplaba la propuesta de los presupuestos generales para el 2020 que había preparado su equipo de gobierno, algo que desató un enfado en la oposición que se unió en bloque contra este empeño. “Jamás, en la historia de Baena, se ha debatido nada que la mayoría haya propuesto dejar sobre la mesa”, iniciaba el portavoz de Iporba, Luis Moreno.La alcaldesa, por su parte, insistió en que “la Ley ampara nuestro derecho de dar a conocer la propuesta que traemos” y se mostraba contrariada ante tanta oposición, por tanto, procedió a leer los puntos incluidos en sus presupuestos para este 2020. Moreno, continuó en el turno de palabra tachando la propuesta de “oportunista” y reiteró la necesidad de trabajar ya sobre el 2021.Por su parte, David Bazuelo, declaró “no entendemos que demos este espectáculo lamentable, que levanta muros y rompe puentes, para no llegar a ningún tipo de acuerdo” con el fin, según apuntó, “de querer ganar el discurso político”. Sin embargo, ya metido en materia procedió también a leer las peticiones de Izquierda Unida “no incluidas por el equipo de gobierno en la propuesta”.Jesús Rojano, del Partido Socialista, comunicó que no entraría en una batalla dialéctica, pero sí tildó de “error” el debatir sobre un punto propuesto para dejar encima de la mesa, “si usted como alcaldesa no es capaz de dejar al lado la confrontación y de buscar unión, desde luego no merece el lugar que ocupa”.Por último, la alcaldesa acusó a la oposición de “cambiar el discurso” y de burlarse de ellos, “estos temas deberían resolverse en las mesas de negociación, pero a mí me gustaría que las televisiones, igual que están aquí, estuvieran también en esas mesas. Seguro que todo cambiaría y que el discurso que usted ha dado hoy aquí hubiera sido diferente con cámaras en la reunión”, comentó dirigiéndose a Bazuelo, y volvió a incidir en que “la máxima prioridad de Baena es aprobar el presupuesto de este año”.Tras hora y media de argumentaciones y recriminaciones, finalmente, se dejó la votación sobre la mesa por unanimidad de la oposición, aunque la alcaldesa anunciaba ya que volvería a ponerse en contacto con todos los grupos políticos el lunes para retomar las conversaciones.