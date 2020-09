Aventur Baena apuesta por la primera visita teatral en Torreparedones a través de la historia de tres romanas

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Este fin de semana Torreparedones se volvió a convertir en el escenario de una nueva aventura romana, pero esta vez única. La primera visita totalmente teatralizada que ha preparado la empresa Aventur Baena para sus visitantes, tanto el viernes como el sábado y que continúa esta semana el 25 y 26, no dejó indiferente a nadie.No se trató de una visita guiada más, sino de una representación en la que el público pudo ser testigo de un momento cotidiano vivido entre tres romanas de la época: Claudia (Jessica), Iulia Sabina (Ángela) y Helena (Almudena), que recorrieron el Yacimiento interpretando una escena que recreaba el día a día de las mujeres de la época.ha entrevistado a una de estas romanas, Helena, a quien ha dado vida la historiadora y especialista en Patrimonio Histórico, Almudena Povedano Cruz, que nos cuenta cómo ha transcurrido este primer fin de semana de los dos propuestos por Aventur para el desarrollo de esta actividad.—Nosotras somos mujeres romanas, de hace dos mil años, y vamos hablando entre nosotras y desvelando secretos para que los visitantes nos acompañen intrigados. Para recrear esta historia nos hemos basado en documentaciones y fuentes bibliográficas y a partir de ahí hemos sacado un diálogo entre nosotras totalmente cotidiano.—Claro. Nosotras en cada punto del recorrido vamos hablando de temas relacionados con ese lugar. En la Necrópolis Helena trata de sonsacar a Claudia por qué ha tenido tantos maridos y por qué han muerto. Ahí invitamos a los visitantes a que visiten las tumbas y vean como estaban decoradas. Después hablamos de las costumbres de la época, por ejemplo, en las termas se comenta que eran los hombres los privilegiados que las disfrutaban.—Sí, interpretando a un personaje sí. Además, es la primera visita teatralizada en Torreparedones y, por tanto, la primera vez que me meto en la piel de una romana. Pero es cierto que cuando te vistes te trasladas a esa época y me ha gustado. Aventur ha querido salir de lo tradicional y apostar por algo innovador.—Sí ha gustado mucho, el público se ha ido muy contento. El grupo de ‘Baena nos une’ realizó un directo y los comentarios fueron espectaculares, les encantó la visita. Además, la parte del santuario es muy importante porque invitamos al visitante a que encienda una vela en señal de ofrenda y eso gusta mucho. Se han ido contentos y esperamos que este fin de semana también lo disfruten así.