Varios niños acudieron este jueves a la actividad de Historia y Literatura por el barrio de la Almedina

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Esta semana se ha desarrollado la actividad de Historia y Literatura alrededor de todo el barrio de la Almedina, dirigida a niños y a los papás que les acompañan, donde el historiador baenense José Manuel Cano Mauvecín fue contándoles una serie de historias a los más pequeños para que pudieran escribir sus propios relatos. “Algunas leyendas se les contarán completas y otras sin el final para que ellos imaginen cómo pueden terminar”.Los niños tuvieron los personajes y las historias, pero después serán ellos los que cerrarán el final. La excursión pasó por lugares que no eran tan habituales y se adentró en sitios que, normalmente, suelen estar cerrados: la Torre del Sol, el Arco de la Consolación, el Arco Oscuro, la Plaza del Ángel y la Plaza Palacio para terminar dentro de la Torre de los Secretos en el interior del Castillo.“Un poco la idea es ir paseando por distintas zonas y que cada niño a través de su imaginación, y, poniendo en valor todo aquello que se le va a contar, vayan haciendo su propio relato literario de la historia que les haya parecido más interesante”, explicaba Mauvecín antes de dar comienzo la visita.“La idea es fomentar la creatividad literaria y, además, acercar al público joven al casco antiguo de Baena”, añadía el escritor baenense, autor de dos libros, Javier Pavón Amo. Con las historias que los niños crearán, y que podrán enviar hasta el 24 de agosto, se editará una revista que el Ayuntamiento se encargará de difundir.“Al final, lo que tenemos no es una única historia con un comienzo y un final, si no que los niños y niñas, participen en la creación desarrollando una trama y un final acorde a cómo ellos lo han interpretado”. Una visita que disfrutaron y cuyos resultados podrán verse para el mes de septiembre.