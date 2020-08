Las autoridades confirman 23 nuevos casos positivos por coronavirus en Montalbán y siete en La Rambla

Nuevos positivos en La Rambla

El coronavirus sigue mostrando una elevada incidencia en la Campiña Sur cordobesa, a tenor de los últimos datos facilitados esta tarde por dos municipios vecinos. Y es que, mientras el Ayuntamiento de Montalbán ha notificado 23 nuevos casos positivos por covid-19 en las últimas 24 horas, el de La Rambla apunta siete más, tras una semana en la que la cifra de contagios no ha dejado de aumentar."El Ayuntamiento de Montalbán informa que, a fecha de hoy, 15 de agosto , las autoridades sanitarias competentes nos confirman 23 nuevos casos positivos de contagio por covid-19 en nuestra localidad", arranca el comunicado oficial, que añade que "el total de casos positivos confirmados en estos momentos se eleva a 45", lo que significa que, al menos, uno de cada cien montalbeños habría contraído la enfermedad.Según el Consistorio montalbeño, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúa con las labores de rastreo y, además, "se reforzará con más personal de rastreadores para atender las circunstancias excepcionales en el municipio de Montalbán en estos momentos"."Desde Salud Publica indican, analizando el rebrote, que la situación en Montalbán está dentro de parámetros normales en estos momentos, con síntomas leves o asintomáticos en la mayoría de los casos confirmados positivos, sin precisar hospitalización", subraya el comunicado municipal, que vuelve a recordar a las personas que sean llamadas a realizarse las pruebas PCR que "deberán guardar cuarentena en sus domicilios aunque el resultado sea negativo, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias".Como viene ocurriendo desde hace días, desde el Ayuntamiento de Montalbán han insistido en la necesidad de evitar difundir bulos y datos falsos, toda vez que se insta a la población a respetar la intimidad de las personas afectadas por covid-19.A escasos cinco kilómetros del municipio ajero, el Ayuntamiento de La Rambla ha confirmado esta tarde otros siete positivos más por covid-19 en las últimas 24 horas, lo que sitúa en 44 el número total de vecinos infectados desde el final del confinamiento."Se trata de un positivo confirmado en una clínica privada y de seis personas relacionadas con los brotes anteriores que han sido llamadas por los rastreadores del Servicio Andaluz de Salud", resalta el Consistorio rambleño en un comunicado, en el que detalla que en la mañana de hoy se han realizado 50 test a los auxiliares de Ayuda a Domicilio en activo y todos los resultado han sido negativosCon respecto a la evolución de la pandemia en el resto de municipios de la Campiña Sur cordobesa, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía no actualiza durante los fines de semana el estudio pormenorizado que ofrece en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por lo que hasta el lunes no será posible ofrecer esta información con más detalle.Por otro lado, el Gobierno andaluz ha notificado esta semana su decisión de dejar de facilitar a diario datos sobre la situación de los rebrotes en la comunidad autónoma. "A partir de ahora deberá ser ofrecida una vez a la semana tras haber sido aprobada la información por parte de Sanidad", indicaban ayer desde la Junta, para añadir que "aún está por decidir qué día de la semana se harán públicos los datos relativos a los brotes". Con todo, desde el Ejecutivo aseguraron que "en caso de darse un brote de magnitud considerable, se informará a los medios de comunicación inmediatamente".