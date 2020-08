Mercedes Obies | Sentir

MERCEDES OBIES

Hoy me dirijo a ti. Sí, a ti, que te has tomado unos minutos para leerme. Quiero decirte que sí, que yo a veces también me rompo: que lloro, que siento, que sufro. Que también tengo días en los que me muero de miedo. En los que siento que el mundo se me queda grande. Pero, ¿sabes qué? Aquí estamos tú y yo. Con todas las inseguridades y miedos que podamos tener. Y estoy segura de que en muchas coincidiremos y que no somos tan diferentes como podemos llegar a pensar.Déjame decirte que hoy seguro que vuelves a estar increíble. Que el día te va a salir redondo y que si te lo propones de verdad, vas a conseguir lo que quieras. Hoy te despegarás de otro de tus miedos. Porque sí, porque sé que eres valiente y que sabrás enfrentarte a lo que se te ponga por delante.Y cuando acabe el día, túmbate en tu lugar favorito. Y piensa la de cosas buenas que están por llegar y todas aquellas que ya has conseguido. Pero no temas escuchar el dolor que puedas sentir por personas o, simplemente, por recuerdos. Sentir es parte de nosotros.