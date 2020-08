Las conversaciones sobre el presupuesto general del 2020 para Baena se retrasan hasta después de verano

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El primer teniente de alcalde de Baena, Ramón Martín, y la alcaldesa, Cristina Piernagorda, han explicado hoy en rueda de prensa cómo avanza el tema de los presupuestos generales de la localidad para el año 2020 y las conversaciones que se están manteniendo con el resto de grupos políticos, después de que la oposición dejara el debate sobre la mesa en el pleno del mes de julio.Tras las negociaciones para intentar llevar los presupuestos a un pleno extraordinario que podría haberse convocado en agosto, se ha tenido que dejar parado. “Ya intentamos en julio, tras mes y medio de negociación, que se aprobara el presupuesto porque la oposición nos instaba a seguir negociando, incluso los socialistas propusieron convocar un pleno extraordinario en agosto”.Desde el pleno de julio, el Ayuntamiento ha estado trabajando en diferentes fases para el presupuesto del 2020 para lo cual “hablamos con Iporba el día 7 de agosto por teléfono y nos volvió a trasladar su negativa a hablar sobre los presupuestos del 2020. No iba a hacer ninguna propuesta ni iba a cambiar de postura”.Por otra parte, Piernagorda apunta que con Izquierda Unida tuvieron una reunión el 11 de agosto por la mañana “en la que aceptamos todas sus propuestas sin ningún tipo de veto. Por la tarde, ese mismo día, les llamamos para tener otra reunión y cerrar el asunto, pero nos dijeron que en el mes de agosto no y nos emplazaron para más adelante a partir del mes de septiembre”.Mientras que con el Partido Socialista, la alcaldesa indica que tenían previsto reunirse el 6 de agosto por la tarde, “ya teníamos metidas el 80% de sus propuestas en el pleno de julio y esa reunión que teníamos fijada era para tratar esos flecos que anunciaba el PSOE que quedaban por acabar; pero ese mismo día 6 de agosto recibimos una llamada anulando la reunión. Se nos cancelaba alegando razones internas y se nos emplazaba a partir de septiembre”. No obstante, hace pocos días el PSOE le trasladó al equipo de gobierno la voluntad de volver a sentarse, “cosa que vamos a hacer, lógicamente, con los socialistas y con todos”.Con este repaso el equipo de gobierno manifiesta “su voluntad para aprobar los presupuestos del 2020”, aunque ya han anunciado que llevan muy avanzado el borrador para el ejercicio del 2021 con la intención de que sea “uno la continuación del otro”.Ramón Martín ha concluido diciendo, “nuestras preocupaciones son Baena y Albendín y evitar el estancamiento en el que están”. Por su parte, la alcaldesa ha remarcado “la importancia de aprobar presupuestos ante esta incertidumbre sanitaria de cara al futuro”.