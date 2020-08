La violinista Ángela Varo desarrollará tres masterclass y dará un concierto final el sábado en la Plaza Palacio

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El coronavirus ha propiciado que muchos profesionales tengan la necesidad de reinventarse y los músicos no iban a ser menos. Este año la violinista baenense, Ángela Varo, junto al pianista, Pablo Costa, y al contrabajista de jazz, Xuxo Estévez, impartirá tres masterclass que culminarán con un concierto el sábado en la Plaza Palacio.“El proyecto cultural que estamos desarrollando está patrocinado por el Ayuntamiento de Baena. Basado en tres masterclass, que derivan del curso cultural del año pasado, pero este año reinventadas a raíz de la pandemia”, explica Varo, “van a ser un poco más teóricas basadas en el estudio del músico del jazz, en la evolución de músico clásico a contemporáneo y tratarán al jazz como concepto y no como estilo”. Las masterclass, de carácter gratuito, se impartirán los días 7, 8 y 9 de agosto a partir de las 19:00 en el Teatro Liceo de Baena.“Hemos decidido enfocarlas al ámbito profesional para músicos estudiantes de Baena y de otros pueblos cercanos que no tienen tan fácil el contacto con profesionales de la música, y más este año con el coronavirus. La idea es desarrollar esta enseñanza desde el ámbito educativo y pedagógico”, añade.Todo este aprendizaje se redondeará en el concierto que ofrecerán este sábado en la Plaza Palacio a partir de las 21:00, que contará con un repertorio muy variado, “pero sobre todo enfocado al jazz fusión flamenco, con composiciones propias inspiradas en el pueblo y en la vivencia andaluza”. Apto para todos los públicos y que reunirá más arte, además de la música, “este concierto es más una expresión artística, no será sólo un espectáculo auditivo sino también visual”, comenta Varo dejando la incógnita sobre la sorpresa que les espera a los asistentes.Por su parte, la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, asegura la apuesta del Ayuntamiento por la cultura, “ahora es más complicado por la situación, pero hay que readaptarse y lo que estos jóvenes músicos hacen tiene mucho valor porque transmiten cultura, vivencias y experiencias”.